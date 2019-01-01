3 червня – яке сьогодні свято і хто святкує день ангела

В цей день православні вшановують пам'ять святої, яка жила в 3-4 століттях.Сьогодні, 3 червня, у світі відзначають День велосипеда, - пише Радіо максимум.У понеділок, 3 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.На Оленин День сіють льон.Якщо посієш льон на Олену, то будуть довгі льони.Довгі льони, то Оленини коси.На Олену сій ранній льон і пізню пшеницю.Також дівчата в цей день не заплітали коси, щоб вони були довші.Ввечері молодиці збиралися разом у трьох доріг і проводили спеціальний обряд, щоб догодити святій покровительці дня. Ритуал полягав у тому, що дівчата плели та шарпали уявний льон, нібито намагаючись вибити з нього срібне насіння, сучили кужіль. Вони вірили, що свята Олена побачить старання і подбає про долю дівчат.Якщо зозулю закувала, горобина зацвіла, а на дубі майже всі бруньки розкрилися, то пора сіяти льон.Якщо в цей день негода, то й осінь буде погана.Якщо горобина добре квітне, то буде врожай льону.Якщо зозуля кує, то це на хорошу погоду.Якщо на святу Олену дощ з градом, то на Прокла, 3 грудня, буде сніг з градом.Якщо вночі на небі не видно маленьких зірок, то це до дощу.Якщо зірки мерехтять, то це до негоди.Якщо з'явилися мухомори, то скоро підуть білі гриби.Якщо сироїжки пішли раніше боровиків, то грибів цього року майже не буде.Якщо місяць в колах, то це до похмурої погоди.Якщо задуха при сході сонця, то це ознака того, що погода зіпсується.3 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикметиСон з 2 на 3 червня порожній, не варто чекати, що він здійсниться.У цей день не рекомендують вирушати у далеку дорогу – вона буде важка та втомлива.Також не варто нарікати на свою долю, адже негативні думки притягують негаразди.