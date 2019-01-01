Волинські медики надали допомогу людині, яка травмувалась на водоймі





З них 39 – безрезультатні, – повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 335 осіб.



Бригади екстреної медичної допомоги виявили 14 випадків гострого коронарного синдрому.



Також здійснили виїзди:



20 – з приводу ДТП;

13 – з приводу кримінальний травматизм;

31 – з приводу замінування;

1 – з приводу складної травми (пірнання у водойму).

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