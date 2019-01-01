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Волинські медики надали допомогу людині, яка травмувалась на водоймі

Волинські медики надали допомогу людині, яка травмувалась на водоймі
За минулі три доби в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 1450 звернень та здійснили 1208 виїздів бригад екстреної медичної допомоги.

З них 39 – безрезультатні, – повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 335 осіб.

Бригади екстреної медичної допомоги виявили 14 випадків гострого коронарного синдрому.

Також здійснили виїзди:

20 – з приводу ДТП;
13 – з приводу кримінальний травматизм;
31 – з приводу замінування;
1 – з приводу складної травми (пірнання у водойму).

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Теги: медик, Волинь, допомога
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