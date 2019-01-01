Волинські медики надали допомогу людині, яка травмувалась на водоймі
Сьогодні, 09:46
За минулі три доби в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 1450 звернень та здійснили 1208 виїздів бригад екстреної медичної допомоги.
З них 39 – безрезультатні, – повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 335 осіб.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 14 випадків гострого коронарного синдрому.
Також здійснили виїзди:
20 – з приводу ДТП;
13 – з приводу кримінальний травматизм;
31 – з приводу замінування;
1 – з приводу складної травми (пірнання у водойму).
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З них 39 – безрезультатні, – повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 335 осіб.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 14 випадків гострого коронарного синдрому.
Також здійснили виїзди:
20 – з приводу ДТП;
13 – з приводу кримінальний травматизм;
31 – з приводу замінування;
1 – з приводу складної травми (пірнання у водойму).
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