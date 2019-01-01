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У Луцьку – величезні черги на маршрутку до Гаразджі. ВІДЕО

У Луцьку – величезні черги на маршрутку до Гаразджі. ВІДЕО
У Луцьку люди вишиковуються у чергу, щоб сісти на маршрутку №230а.

Про це у спільноті Теревені про Луцьк повідомила Оксана Жирнова.

Нагадаємо, раніше у Луцьку перестав курсувати тролейбус №7.

«Черга на маршрутку 230а. Їздять не всі рейси, які є за розкладом. Це люди так добираються в село Гаразджа і на 5 дачних масивів. Їдуть переважно люди пенсійного віку», – йдеться у дописі.

Також лучанка цікавиться, де обіцяні рейси та сервіс.


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Теги: маршрутка, Луцьк
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