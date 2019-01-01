У Луцьку – величезні черги на маршрутку до Гаразджі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
У Луцьку люди вишиковуються у чергу, щоб сісти на маршрутку №230а.
Про це у спільноті Теревені про Луцьк повідомила Оксана Жирнова.
Нагадаємо, раніше у Луцьку перестав курсувати тролейбус №7.
«Черга на маршрутку 230а. Їздять не всі рейси, які є за розкладом. Це люди так добираються в село Гаразджа і на 5 дачних масивів. Їдуть переважно люди пенсійного віку», – йдеться у дописі.
Також лучанка цікавиться, де обіцяні рейси та сервіс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у спільноті Теревені про Луцьк повідомила Оксана Жирнова.
Нагадаємо, раніше у Луцьку перестав курсувати тролейбус №7.
«Черга на маршрутку 230а. Їздять не всі рейси, які є за розкладом. Це люди так добираються в село Гаразджа і на 5 дачних масивів. Їдуть переважно люди пенсійного віку», – йдеться у дописі.
Також лучанка цікавиться, де обіцяні рейси та сервіс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Миколаївщині випав гігантський град. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
У Луцьку – величезні черги на маршрутку до Гаразджі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Через замінування лікарні у Луцьку евакуювали хворих. ФОТО
Сьогодні, 09:33