На Миколаївщині випав гігантський град. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
На Миколаївщині випав град завбільшки із голубине яйце.
У Первомайському та Кривоозерському районах град падав протягом години у 30-градусну спеку, - йдеться у ТСН.
Побило посіви на сотнях гектарах. Фермери наразі підраховують збитки. Буревій також повалив дерева. Надзвичайники вже розблокували захаращені деревиною дороги.
Даних про потерпілих немає.
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У Первомайському та Кривоозерському районах град падав протягом години у 30-градусну спеку, - йдеться у ТСН.
Побило посіви на сотнях гектарах. Фермери наразі підраховують збитки. Буревій також повалив дерева. Надзвичайники вже розблокували захаращені деревиною дороги.
Даних про потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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