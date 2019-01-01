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На Миколаївщині випав гігантський град. ВІДЕО

На Миколаївщині випав гігантський град. ВІДЕО
На Миколаївщині випав град завбільшки із голубине яйце.

У Первомайському та Кривоозерському районах град падав протягом години у 30-градусну спеку, - йдеться у ТСН.

Побило посіви на сотнях гектарах. Фермери наразі підраховують збитки. Буревій також повалив дерева. Надзвичайники вже розблокували захаращені деревиною дороги.

Даних про потерпілих немає.


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Теги: град
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