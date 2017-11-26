Зарубав дружину сокирою і намагався повісити малюка: моторошне вбивство у Запоріжжі





Там 33-річний чоловік зарубав сокирою дружину, спробував убити сина, а потім поліз у зашморг, - йдеться в сюжеті



Мешканці багатоповерхівки не можуть відійти від шоку – те, що сталося на третьому поверсі, приголомшило людей: "Андрій зарубав Олену, потім повісився сам і дитину хотів. Зашморг зіскочив і дитина впала".



Андрій був старшим за дружину майже на вісім років, займався ремонтами машин, але нещодавно йому довелось змінити роботу – два роки тому у подружжя з’явилася дитина. За даними правоохоронців, в родині все частіше виникали проблеми на ґрунті ревнощів та безгрошів’я.



Сусіди це підтверджують: "Кажуть, фінансові проблеми. Вони квартиранти, не платили за квартиру якийсь час".



За попередніми даними, трагедія сталася через ревнощі та безгрошів'я.



Як повідомили джерела ТСН, під час чергової сварки чоловік вдарив дружину сокирою. Потім зробив два зашморги – для себе та дворічної дитини, але малюкові пощастило. В поліції припускають, що мотузка обірвалася. Тіла дорослих виявили родичі, які не могли зв’язатися з подружжям. "Відкрили – він висить, вона лежить, а малеча шматочок хліба гризе", - кажуть свідки.



Тіла загиблих доправили до судмедекспертизи, а дитина перебуває під медичним наглядом. Біля від’їзду правоохоронців вікна у квартирі, де сталася трагедія, відчинені. За попередніми даними, малий провів поруч з мертвими батьками понад півтори доби. Сусіди присягаються, що дитячого лементу у зачиненій квартирі не чули.



Дитина перебувала у стані глибокого стрессу – хлопчика дійсно намагались вбити, підтверджують у соціальних службах. "Дитина в шоковому стані, вона була залякана, і те, що побачили медики, коли ми відвезли до лікарні – це те, що на шиї у дитини були ознаки удушення", - пояснила керівник відділу у справах неповнолітніх Запорізької міськради Наталія Сиворакша.



Передавати дитину до дитячого будинку не планують – хлопчик наразі у лікарні разом із бабусею. Найімовірніше, саме вона оформить опікунство над дитиною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі 2-річний хлопчик, якого намагалися повісити, дві доби перебував із тілами мертвих батьків у замкненій квартирі.Там 33-річний чоловік зарубав сокирою дружину, спробував убити сина, а потім поліз у зашморг, - йдеться в сюжеті ТСН Мешканці багатоповерхівки не можуть відійти від шоку – те, що сталося на третьому поверсі, приголомшило людей: "Андрій зарубав Олену, потім повісився сам і дитину хотів. Зашморг зіскочив і дитина впала".Андрій був старшим за дружину майже на вісім років, займався ремонтами машин, але нещодавно йому довелось змінити роботу – два роки тому у подружжя з’явилася дитина. За даними правоохоронців, в родині все частіше виникали проблеми на ґрунті ревнощів та безгрошів’я.Сусіди це підтверджують: "Кажуть, фінансові проблеми. Вони квартиранти, не платили за квартиру якийсь час".За попередніми даними, трагедія сталася через ревнощі та безгрошів'я.Як повідомили джерела ТСН, під час чергової сварки чоловік вдарив дружину сокирою. Потім зробив два зашморги – для себе та дворічної дитини, але малюкові пощастило. В поліції припускають, що мотузка обірвалася. Тіла дорослих виявили родичі, які не могли зв’язатися з подружжям. "Відкрили – він висить, вона лежить, а малеча шматочок хліба гризе", - кажуть свідки.Тіла загиблих доправили до судмедекспертизи, а дитина перебуває під медичним наглядом. Біля від’їзду правоохоронців вікна у квартирі, де сталася трагедія, відчинені. За попередніми даними, малий провів поруч з мертвими батьками понад півтори доби. Сусіди присягаються, що дитячого лементу у зачиненій квартирі не чули.Дитина перебувала у стані глибокого стрессу – хлопчика дійсно намагались вбити, підтверджують у соціальних службах. "Дитина в шоковому стані, вона була залякана, і те, що побачили медики, коли ми відвезли до лікарні – це те, що на шиї у дитини були ознаки удушення", - пояснила керівник відділу у справах неповнолітніх Запорізької міськради Наталія Сиворакша.Передавати дитину до дитячого будинку не планують – хлопчик наразі у лікарні разом із бабусею. Найімовірніше, саме вона оформить опікунство над дитиною.

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