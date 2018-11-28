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Під Луцьком чоловік зламав шию, пірнаючи у ставок

Під Луцьком чоловік зламав шию, пірнаючи у ставок
У селі Струмівка чоловік отримав травму шиї, пірнаючи у ставок.

Про це повідомив у коментарі Волинським Новинам завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов.

З його слів, 2 червня близько 12:30 33-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння стрибнув у ставок і отримав перелом шийного і грудного хребців та черепно-мозкову травму.

У важкому стані його госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

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Теги: пірнання, Струмівка, Волинь
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