Під Луцьком чоловік зламав шию, пірнаючи у ставок





Про це повідомив у коментарі Андрій Абрамов.



З його слів, 2 червня близько 12:30 33-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння стрибнув у ставок і отримав перелом шийного і грудного хребців та черепно-мозкову травму.



У важкому стані його госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка чоловік отримав травму шиї, пірнаючи у ставок.Про це повідомив у коментарі Волинським Новинам завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомогиЗ його слів, 2 червня близько 12:30 33-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння стрибнув у ставок і отримав перелом шийного і грудного хребців та черепно-мозкову травму.У важкому стані його госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

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