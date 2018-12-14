Де та за скільки можна відпочити на Гряді

Знаходиться база за 10 метрів від озера Світязь та за 800 метрів від автобусної зупинки "Гряда".На території бази розташовані три одно- та двоповерхові будинки, кафе на 35 місць, продовольчий кіоск, літній майданчик, 11 альтанок, 2 мангальні комплекси, дитячий майданчик.Вартість проживання варіюється від 750 до 1000 гривень за добу з 2-3 осіб. Наприклад, найдешевший відпочинок у двомісному стандартному номері для двох обійдеться у 750 гривень. Тут є двоспальне ліжко або 2 односпальні ліжка, супутникове ТБ, холодильник, санвузол, а також вихід на загальну терасу.Розташований гостинний двір за 80 метрів від озера Світязь та за 250 метрів від автобусної зупинки "Гряда".На території "Рукавички" є лише один будинок, у якому здають в оренду номери на другому поверсі, літня зона відпочинку (4 альтанки, 2 мангали), продовольчий магазин "Рукавичка", кухня для самостійного приготування (індукційна електроплита, електричний чайник, набір посуду, набір шампурів, казан).Стандартний номер на двох обійдеться у 700-800 гривень. Також можна попросити додаткове місце за доплату у 300 гривень. У номері є двоспальне ліжко, телевізор (Т-2), холодильник, стіл, столовий та чайний сервіз, санвузол, французький балкон.Знаходиться база відпочинку за 20 метрів до Світязю та за 150 метрів від зупинки "Гряда". До центру Шацька - 5 кілометрів.На території бази є 3 альтанки, 5 магалів, дитячий майданчик, парковка на 10 машин.Вартість доби у "Театральному" варіюється від 600 до 1800 гривень. Відпочинок у сімейному двомісному номері коштуватиме 600 гривень. У спальні є двоспальне ліжко та супутникове ТБ, кухонний куток з холодильником, електричною плитою, електрочайником та набором посуду, санвузол, а також літня тераса для відпочинку. Також до послуг гостей мангал, автостоянка, дитячий майданчик.Від бази до озера Світязь – 50 метрів, автостанція розташована за 30 метрів. На території відпочинкової зони знаходиться магазин «Живе пиво», поруч – ресторан.На території бази є комфортабельні дво- та тримісні номери з усіма зручностями. У кожному помешканні: двоспальні, полуторні ліжка, комод та тумбочка, санвузол. Кухня – загальна для всіх.Доба у двомісному номері коштуватиме 450 гривень, у тримісному – 550 гривень.Розташована база відпочинку за 25 метрів від озера Світязь, до ринку - 60 метрів, до кафе та магазину - 40 метрів.У маєтку є 20 номерів: «люкс сімейний» - 4, «покращений стандарт 3-місний А» - 4, «покращений стандарт 3-місний В» - 4, «стандарт 3-місний А» - 2, «стандарт 3-місний В» - 6.Вартість проживання за добу коливається від 600 до 1600 гривень. Наприклад, доба для трьох людей у стандартному номері вартуватиме 600 гривень. Тут є двоспальне ліжко, односпальне ліжко, холодильник, шафа, стіл, електрочайник, чайний сервіз, санвузол.До озера Світязь від бази 150 метрів, до автобусної зупинки «Гряда» – 60 метрів. Загалом на території відпочинкової зони знаходяться 5 будинків.Гості можуть безкоштовно користуватися Wi-Fi, мангалами, альтанками, дитячим майданчиком.За добу у "Ялинці" доведеться викласти від 300 до 1500 гривень. Зокрема, 3-місний номер економ-класу обійдеться найдешевше - у 300 гривень. Тут є двоспальне ліжко, односпальне ліжко, холодильник, загальний санвузол на вулиці.Розташована база відпочинку за 5 метрів від озера Світязь. Поруч облаштований пляж, базари, кафе та дискотека.Вартість проживання коливається від 200 до 300 гривень за добу з людини. Стандартний номер коштує найдешевше - 200 гривень. Тут є односпальні, двоспальні або дворівневі ліжка, холодильник, телевізор (супутникове ТБ), санвузол загальний на 2 номери.Варто зауважити, що у "Русалці Люкс" не можна забронювати номер менше, аніж на 3 доби.База відпочинку розташована на Гряді, однак відстань від неї до Світязю не вказали. Здаються одно-, двох-, трьох-, чотирьох- та п'ятимісні номери.У кожному номері душ, туалет, телевізор, холодильник, гаряча вода. Також до послуг гостей мангали, альтанки і парковка.Вартість відпочинку на цій базі стартує від 100 гривень з людини за добу.База розташована на березі озера Світязь, красою якого можна помилуватися просто з вікна.Всі кімнати одно- двомісні та сімейні, обладнані сучасними меблями, телевізором, холодильником, душовою кабіною, санвузлом.Вартість відпочинку коливається від 280 до 1100 гривень. Наприклад, однокімнатний, одномісний номер, з правом проживання 2 осіб, обійдеться у 280 гривень. В номері є телевізор, ванна кімната (санвузол, умивальник). У вартість номера включене харчування (сніданок, вечеря) на 1 особу.Додаткові послуги: сауна, більярд, екскурсійне забезпечення, водні велосипеди (катамарани), вечори відпочинку, конферентсзал з каміном¸ кафе-бар, настільний теніс, дитячий майданчик.