вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де та за скільки можна відпочити на Гряді

Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Літо - пора відпусток. Але що робити, якщо до омріяного відпочинку залишається як мінімум кілька тижнів, а втекти із кам'яних джунглів хочеться вже сьогодні? В Україні багато місць, які варто відвідати. Одне з них - Шацькі озера, зокрема, урочище Гряда на березі мальовничого Світязю.

Тут можна відволіктися від щоденних турбот і зануритися в приємну атмосферу спокою та гармонії. Усе, що потрібно, - бажання та трохи вільного часу.

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало варіанти відпочинку у найближчі вихідні, 8-9 червня, в урочищі Гряда.

"Діана"

Де та за скільки можна відпочити на Гряді


Знаходиться база за 10 метрів від озера Світязь та за 800 метрів від автобусної зупинки "Гряда".

На території бази розташовані три одно- та двоповерхові будинки, кафе на 35 місць, продовольчий кіоск, літній майданчик, 11 альтанок, 2 мангальні комплекси, дитячий майданчик.

Вартість проживання варіюється від 750 до 1000 гривень за добу з 2-3 осіб. Наприклад, найдешевший відпочинок у двомісному стандартному номері для двох обійдеться у 750 гривень. Тут є двоспальне ліжко або 2 односпальні ліжка, супутникове ТБ, холодильник, санвузол, а також вихід на загальну терасу.
Де та за скільки можна відпочити на Гряді


"Рукавичка"
Де та за скільки можна відпочити на Гряді

Розташований гостинний двір за 80 метрів від озера Світязь та за 250 метрів від автобусної зупинки "Гряда".

На території "Рукавички" є лише один будинок, у якому здають в оренду номери на другому поверсі, літня зона відпочинку (4 альтанки, 2 мангали), продовольчий магазин "Рукавичка", кухня для самостійного приготування (індукційна електроплита, електричний чайник, набір посуду, набір шампурів, казан).

Стандартний номер на двох обійдеться у 700-800 гривень. Також можна попросити додаткове місце за доплату у 300 гривень. У номері є двоспальне ліжко, телевізор (Т-2), холодильник, стіл, столовий та чайний сервіз, санвузол, французький балкон.
Де та за скільки можна відпочити на Гряді


"Театральний"
Де та за скільки можна відпочити на Гряді

Знаходиться база відпочинку за 20 метрів до Світязю та за 150 метрів від зупинки "Гряда". До центру Шацька - 5 кілометрів.

На території бази є 3 альтанки, 5 магалів, дитячий майданчик, парковка на 10 машин.

Вартість доби у "Театральному" варіюється від 600 до 1800 гривень. Відпочинок у сімейному двомісному номері коштуватиме 600 гривень. У спальні є двоспальне ліжко та супутникове ТБ, кухонний куток з холодильником, електричною плитою, електрочайником та набором посуду, санвузол, а також літня тераса для відпочинку. Також до послуг гостей мангал, автостоянка, дитячий майданчик.
Де та за скільки можна відпочити на Гряді


"Forest Park"
Де та за скільки можна відпочити на Гряді

Від бази до озера Світязь – 50 метрів, автостанція розташована за 30 метрів. На території відпочинкової зони знаходиться магазин «Живе пиво», поруч – ресторан.

На території бази є комфортабельні дво- та тримісні номери з усіма зручностями. У кожному помешканні: двоспальні, полуторні ліжка, комод та тумбочка, санвузол. Кухня – загальна для всіх.

Доба у двомісному номері коштуватиме 450 гривень, у тримісному – 550 гривень.
Де та за скільки можна відпочити на Гряді


"Шацький маєток"
Де та за скільки можна відпочити на Гряді

Розташована база відпочинку за 25 метрів від озера Світязь, до ринку - 60 метрів, до кафе та магазину - 40 метрів.

У маєтку є 20 номерів: «люкс сімейний» - 4, «покращений стандарт 3-місний А» - 4, «покращений стандарт 3-місний В» - 4, «стандарт 3-місний А» - 2, «стандарт 3-місний В» - 6.

Вартість проживання за добу коливається від 600 до 1600 гривень. Наприклад, доба для трьох людей у стандартному номері вартуватиме 600 гривень. Тут є двоспальне ліжко, односпальне ліжко, холодильник, шафа, стіл, електрочайник, чайний сервіз, санвузол.
Де та за скільки можна відпочити на Гряді


"Ялинка"
Де та за скільки можна відпочити на Гряді

До озера Світязь від бази 150 метрів, до автобусної зупинки «Гряда» – 60 метрів. Загалом на території відпочинкової зони знаходяться 5 будинків.

Гості можуть безкоштовно користуватися Wi-Fi, мангалами, альтанками, дитячим майданчиком.

За добу у "Ялинці" доведеться викласти від 300 до 1500 гривень. Зокрема, 3-місний номер економ-класу обійдеться найдешевше - у 300 гривень. Тут є двоспальне ліжко, односпальне ліжко, холодильник, загальний санвузол на вулиці.
Де та за скільки можна відпочити на Гряді


"Русалка Люкс"
Де та за скільки можна відпочити на Гряді

Розташована база відпочинку за 5 метрів від озера Світязь. Поруч облаштований пляж, базари, кафе та дискотека.

Вартість проживання коливається від 200 до 300 гривень за добу з людини. Стандартний номер коштує найдешевше - 200 гривень. Тут є односпальні, двоспальні або дворівневі ліжка, холодильник, телевізор (супутникове ТБ), санвузол загальний на 2 номери.

Варто зауважити, що у "Русалці Люкс" не можна забронювати номер менше, аніж на 3 доби.

"Світанок"
Де та за скільки можна відпочити на Гряді

База відпочинку розташована на Гряді, однак відстань від неї до Світязю не вказали. Здаються одно-, двох-, трьох-, чотирьох- та п'ятимісні номери.

У кожному номері душ, туалет, телевізор, холодильник, гаряча вода. Також до послуг гостей мангали, альтанки і парковка.

Вартість відпочинку на цій базі стартує від 100 гривень з людини за добу.

"Фенікс"
Де та за скільки можна відпочити на Гряді

База розташована на березі озера Світязь, красою якого можна помилуватися просто з вікна.

Всі кімнати одно- двомісні та сімейні, обладнані сучасними меблями, телевізором, холодильником, душовою кабіною, санвузлом.

Вартість відпочинку коливається від 280 до 1100 гривень. Наприклад, однокімнатний, одномісний номер, з правом проживання 2 осіб, обійдеться у 280 гривень. В номері є телевізор, ванна кімната (санвузол, умивальник). У вартість номера включене харчування (сніданок, вечеря) на 1 особу.

Додаткові послуги: сауна, більярд, екскурсійне забезпечення, водні велосипеди (катамарани), вечори відпочинку, конферентсзал з каміном¸ кафе-бар, настільний теніс, дитячий майданчик.

Передрук заборонений

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відпочинок, Світязь, Гряда, озеро, Волинь, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ви зовсім в*уїли?? На сраному болоті такі ціни?? За кордоном дешевше, можливо й така ціна, але все all inclusive!!! і море кристально чисте
Відповісти
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік, тіло якого знайшли на очисних спорудах під Луцьком, жив у гаражі
Сьогодні, 12:21
Будинок для військових у Володимирі: чому затягується здача об'єкту. ВІДЕО
Сьогодні, 12:07
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Сьогодні, 12:00
На день Ковель знову став «танцюючим містом». ФОТО
Сьогодні, 11:33
Має шанс на життя: просять допомогти хворій на рак жінці з Волині
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
Чи готовий Світязь приймати туристів: інспекція на курорті. ФОТО. ВІДЕО Чи готовий Світязь приймати туристів: інспекція на курорті. ФОТО. ВІДЕО
09 травень, 13:26
Не Світязем єдиним: на Шацьких озерах облаштують нову зону відпочинку Не Світязем єдиним: на Шацьких озерах облаштують нову зону відпочинку
10 травень, 15:35
Показали, як на Світязі будують сучасну набережну. ФОТО Показали, як на Світязі будують сучасну набережну. ФОТО
20 лютий, 14:24
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
14 грудень, 2018, 10:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
02 червень, 14:56
 1
2 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
02 червень, 11:15
 1
У Луцьку повідомили про замінування ще 6 об’єктів: серед них – школа і військкомат
Сьогодні, 12:43
 0
Комфорт і гарантія якості: чому лучанам варто обрати пластикові вікна VEKA*
Сьогодні, 12:42
 0
На Волині у річці втопився чоловік
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿