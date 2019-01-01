Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00Водонапірна баштас. Хмелів, вул.: Щорса, НоваВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-221 с.Кречів ремонт щита КТП 10:00-16:00 с.Кречів вул.Н.Любелі Першотравнева Прикордонна І.Франка ГагарінаВимкнень споживачів не запланованоІнформацію не надано1. ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-10,Л.89-11, Л.89-12 9:00-17:00 ПАТ Ковельмолоко водозабірКовельське УВКГм.Ковель, вул.ВатутінаВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-17:00Банк «Аваль»Луцький поштамтУправління «Волиньпошта»обласний УкртелекомМагазин «Наш Край»Магазин «Каприз»Кіоск «Продтовари»ФОП АнанічКава «Клуб»ТзОВ «Магнолія»Кондитерський цехФірма «Конкур»Банк «Анко»Магазин «Італія»«КиївСтар»СтоматкабінетГалерея «Крайня хата»ОТП БанкЦНАПСтанція мобільного зв’язкуБанк «Хрещатик»УніверБанкАльфаспортМіськрада вул. Л. Українки, 35,43,45,47,49,51,53,55вул. К.Вал, 19, 22-28вул. П. Гірка, 14-18, 6, 101. КТП-627 10:00-16:00 с. Рованці : школа та КНС школи.2. КТП-105 09:30-17:00 ФОП Аршулік Валентина Михайлів, ФОП Забіяка Сергій Володимирович, СВК "УРОЖАЙ". с. Забороль вул. Миру 1-12, Лісова 1-12, Луцька, 1-2, Луцька, 3-7, Володимирська, 1-20.3. КТП-101 09:30-17:00 СВК "УРОЖАЙ". с. Забороль Тракторна бригада4. КТП-60 10:00-16:00 Церква,ФАП,школа, Торчинське СТ. с. Усичі вул. Б.Хмельцького, І.Франка, Козацька, Соборності, Клубна.5. ПЛ-10 кВ Л-33-06(КТП-1, 504, 437, 61, 8, 371, 60, 93, 9, 351, 10, 11, 266, 12, 13, 14, 15, 197, ЗТП-444 ) 09:00-17:00 СГТзАТ ”Нива”, СГПП „Білостік”, ПП „Сьомаки-Агро”, ТзОВ „Кріс-Віт” Україна, ТзОВ „Птахокомплекс” Усичі, АТС Одеради, Пп Тихолаз Л.Є., Пп Кічун О.І., СГТзОВ „Усичі”, СТЗОВ „Родючість-Агро” с. Усичі, Одеради, Сьомаки, Городок6. ПЛ-10 кВ Л-33-02(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00с. Запусти: Продмаг №20;с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе7. ПЛ-10 кВ Л-33-03(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин8. ПЛ-10 кВ Л-33-04(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-2009. ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича базаПАТ «Укртрансгаз» - газова станція10. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг” ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577)1. КТП-317 10:00-17:00 магазин с.Масловець вул.Шкільна, Лозова, Слави, Спортивна2. КТП-492 10:00 – 16:00 магазин с.Олеськ вул. Центральна,Лесі УкраінкиВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-95 10:00-17:00 ФОП Кононюк Н.Г. (магазин). с. Цміни.1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-6 ТП-28 09:00-17:00 Магазини: Меблі, Будівельні матеріали, Аміго, Любисток, Рибалка, Айболит, Білий журавель; пожежна МНС м.Нововолинськвул.Винниченка, 8, 12, 10вул.Св.Володимира, 1, 82. ПЛ-0,4 кВ Л-7, Л-8 ТП-29 09:00-17:00 Магазини Для Вас, Хвилинка, Велюкс, Свіже м'ясо, Дмитрук; аптека Подорожник, м.Нововолинськвул.Перемоги, 8, 12, 13вул.Небесної Сотні, 1, 3вул.Грушевського, 15Інформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,5. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)с.Духче пилорама.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)с.Корсині (повністю)с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха10. КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок с.Крижівка вул. Лугова, Селянська, Зелена, Вишнева, ПершотравневаСтаровижівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-10 Л-27-05від ЛР-1 до 224 10:00-17:00 КТП-166-лісгосп.КТП-252-"Терцет" КТП-170 вул.Піонерська, Карбишева, Поліська, Проектна1. ПЛ-10кВ Л-42-01Від ПС до ЛР-102КТП-137КТП-180КТП-141 09:00-16:30ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ- магазин, молитовний будинок, ФАП, Романюк Л.Б.- магазин с.Крать, Овлочин2. ПЛ-0,4кВКТП-191 Л-1 11:00-13:00АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ с.Соловичі3. ПЛ-10кВ Л-24-01Від ПС до ЛР-120, 147КТП-154КТП-153КТП-152КТП-151КТП-150КТП-31110:00-16:30ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина» - контора, тр.бригала, пилорама, ферма, насосна Купичівська с/р- клуб, дит.садок, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, церква, дільниця веет.медецини, ФОП Піндюк Г.І. - магазин с.Чорніїв, Свинарин