Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Водонапірна башта
с. Хмелів, вул.: Щорса, Нова
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. КТП-221 с.Кречів ремонт щита КТП 10:00-16:00 с.Кречів вул.Н.Любелі Першотравнева Прикордонна І.Франка Гагаріна
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1. ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-10,
Л.89-11, Л.89-12 9:00-17:00 ПАТ Ковельмолоко водозабір
Ковельське УВКГ
м.Ковель, вул.Ватутіна
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Банк «Аваль»
Луцький поштамт
Управління «Волиньпошта»
обласний Укртелеком
Магазин «Наш Край»
Магазин «Каприз»
Кіоск «Продтовари»
ФОП Ананіч
Кава «Клуб»
ТзОВ «Магнолія»
Кондитерський цех
Фірма «Конкур»
Банк «Анко»
Магазин «Італія»
«КиївСтар»
Стоматкабінет
Галерея «Крайня хата»
ОТП Банк
ЦНАП
Станція мобільного зв’язку
Банк «Хрещатик»
УніверБанк
Альфаспорт
Міськрада вул. Л. Українки, 35,43,45,47,49,51,53,55
вул. К.Вал, 19, 22-28
вул. П. Гірка, 14-18, 6, 10
Луцький район
1. КТП-627 10:00-16:00 с. Рованці : школа та КНС школи.
2. КТП-105 09:30-17:00 ФОП Аршулік Валентина Михайлів, ФОП Забіяка Сергій Володимирович, СВК "УРОЖАЙ". с. Забороль вул. Миру 1-12, Лісова 1-12, Луцька, 1-2, Луцька, 3-7, Володимирська, 1-20.
3. КТП-101 09:30-17:00 СВК "УРОЖАЙ". с. Забороль Тракторна бригада
4. КТП-60 10:00-16:00 Церква,ФАП,школа, Торчинське СТ. с. Усичі вул. Б.Хмельцького, І.Франка, Козацька, Соборності, Клубна.
5. ПЛ-10 кВ Л-33-06
(КТП-1, 504, 437, 61, 8, 371, 60, 93, 9, 351, 10, 11, 266, 12, 13, 14, 15, 197, ЗТП-444 ) 09:00-17:00 СГТзАТ ”Нива”, СГПП „Білостік”, ПП „Сьомаки-Агро”, ТзОВ „Кріс-Віт” Україна, ТзОВ „Птахокомплекс” Усичі, АТС Одеради, Пп Тихолаз Л.Є., Пп Кічун О.І., СГТзОВ „Усичі”, СТЗОВ „Родючість-Агро” с. Усичі, Одеради, Сьомаки, Городок
6. ПЛ-10 кВ Л-33-02
(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
7. ПЛ-10 кВ Л-33-03
(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин
8. ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
9. ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база
ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція
10. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг” ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577)
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-317 10:00-17:00 магазин с.Масловець вул.Шкільна, Лозова, Слави, Спортивна
2. КТП-492 10:00 – 16:00 магазин с.Олеськ вул. Центральна,
Лесі Украінки
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-95 10:00-17:00 ФОП Кононюк Н.Г. (магазин). с. Цміни.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-6 ТП-28 09:00-17:00 Магазини: Меблі, Будівельні матеріали, Аміго, Любисток, Рибалка, Айболит, Білий журавель; пожежна МНС м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 8, 12, 10
вул.Св.Володимира, 1, 8
2. ПЛ-0,4 кВ Л-7, Л-8 ТП-29 09:00-17:00 Магазини Для Вас, Хвилинка, Велюкс, Свіже м'ясо, Дмитрук; аптека Подорожник, м.Нововолинськ
вул.Перемоги, 8, 12, 13
вул.Небесної Сотні, 1, 3
вул.Грушевського, 15
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10. КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок с.Крижівка вул. Лугова, Селянська, Зелена, Вишнева, Першотравнева
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-10 Л-27-05
від ЛР-1 до 224 10:00-17:00 КТП-166-лісгосп.КТП-252-"Терцет" КТП-170 вул.Піонерська, Карбишева, Поліська, Проектна
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-42-01
Від ПС до ЛР-102
КТП-137
КТП-180
КТП-141 09:00-16:30
ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ- магазин, молитовний будинок, ФАП, Романюк Л.Б.- магазин с.Крать, Овлочин
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-191 Л-1 11:00-13:00
АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ с.Соловичі
3. ПЛ-10кВ Л-24-01
Від ПС до ЛР-120, 147
КТП-154
КТП-153
КТП-152
КТП-151
КТП-150
КТП-311
10:00-16:30
ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина» - контора, тр.бригала, пилорама, ферма, насосна Купичівська с/р- клуб, дит.садок, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, церква, дільниця веет.медецини, ФОП Піндюк Г.І. - магазин с.Чорніїв, Свинарин
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Водонапірна башта
с. Хмелів, вул.: Щорса, Нова
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. КТП-221 с.Кречів ремонт щита КТП 10:00-16:00 с.Кречів вул.Н.Любелі Першотравнева Прикордонна І.Франка Гагаріна
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1. ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-10,
Л.89-11, Л.89-12 9:00-17:00 ПАТ Ковельмолоко водозабір
Ковельське УВКГ
м.Ковель, вул.Ватутіна
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Банк «Аваль»
Луцький поштамт
Управління «Волиньпошта»
обласний Укртелеком
Магазин «Наш Край»
Магазин «Каприз»
Кіоск «Продтовари»
ФОП Ананіч
Кава «Клуб»
ТзОВ «Магнолія»
Кондитерський цех
Фірма «Конкур»
Банк «Анко»
Магазин «Італія»
«КиївСтар»
Стоматкабінет
Галерея «Крайня хата»
ОТП Банк
ЦНАП
Станція мобільного зв’язку
Банк «Хрещатик»
УніверБанк
Альфаспорт
Міськрада вул. Л. Українки, 35,43,45,47,49,51,53,55
вул. К.Вал, 19, 22-28
вул. П. Гірка, 14-18, 6, 10
Луцький район
1. КТП-627 10:00-16:00 с. Рованці : школа та КНС школи.
2. КТП-105 09:30-17:00 ФОП Аршулік Валентина Михайлів, ФОП Забіяка Сергій Володимирович, СВК "УРОЖАЙ". с. Забороль вул. Миру 1-12, Лісова 1-12, Луцька, 1-2, Луцька, 3-7, Володимирська, 1-20.
3. КТП-101 09:30-17:00 СВК "УРОЖАЙ". с. Забороль Тракторна бригада
4. КТП-60 10:00-16:00 Церква,ФАП,школа, Торчинське СТ. с. Усичі вул. Б.Хмельцького, І.Франка, Козацька, Соборності, Клубна.
5. ПЛ-10 кВ Л-33-06
(КТП-1, 504, 437, 61, 8, 371, 60, 93, 9, 351, 10, 11, 266, 12, 13, 14, 15, 197, ЗТП-444 ) 09:00-17:00 СГТзАТ ”Нива”, СГПП „Білостік”, ПП „Сьомаки-Агро”, ТзОВ „Кріс-Віт” Україна, ТзОВ „Птахокомплекс” Усичі, АТС Одеради, Пп Тихолаз Л.Є., Пп Кічун О.І., СГТзОВ „Усичі”, СТЗОВ „Родючість-Агро” с. Усичі, Одеради, Сьомаки, Городок
6. ПЛ-10 кВ Л-33-02
(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
7. ПЛ-10 кВ Л-33-03
(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин
8. ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
9. ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база
ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція
10. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг” ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577)
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-317 10:00-17:00 магазин с.Масловець вул.Шкільна, Лозова, Слави, Спортивна
2. КТП-492 10:00 – 16:00 магазин с.Олеськ вул. Центральна,
Лесі Украінки
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-95 10:00-17:00 ФОП Кононюк Н.Г. (магазин). с. Цміни.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-6 ТП-28 09:00-17:00 Магазини: Меблі, Будівельні матеріали, Аміго, Любисток, Рибалка, Айболит, Білий журавель; пожежна МНС м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 8, 12, 10
вул.Св.Володимира, 1, 8
2. ПЛ-0,4 кВ Л-7, Л-8 ТП-29 09:00-17:00 Магазини Для Вас, Хвилинка, Велюкс, Свіже м'ясо, Дмитрук; аптека Подорожник, м.Нововолинськ
вул.Перемоги, 8, 12, 13
вул.Небесної Сотні, 1, 3
вул.Грушевського, 15
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10. КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок с.Крижівка вул. Лугова, Селянська, Зелена, Вишнева, Першотравнева
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-10 Л-27-05
від ЛР-1 до 224 10:00-17:00 КТП-166-лісгосп.КТП-252-"Терцет" КТП-170 вул.Піонерська, Карбишева, Поліська, Проектна
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-42-01
Від ПС до ЛР-102
КТП-137
КТП-180
КТП-141 09:00-16:30
ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ- магазин, молитовний будинок, ФАП, Романюк Л.Б.- магазин с.Крать, Овлочин
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-191 Л-1 11:00-13:00
АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ с.Соловичі
3. ПЛ-10кВ Л-24-01
Від ПС до ЛР-120, 147
КТП-154
КТП-153
КТП-152
КТП-151
КТП-150
КТП-311
10:00-16:30
ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина» - контора, тр.бригала, пилорама, ферма, насосна Купичівська с/р- клуб, дит.садок, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, церква, дільниця веет.медецини, ФОП Піндюк Г.І. - магазин с.Чорніїв, Свинарин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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