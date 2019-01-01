В Україні очікують град і шквали





Про це повідомляє Український гідрометцентр.



"Вдень 3 червня в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями грози, в окремих районах південних та східних областей град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 3 червня, у більшості регіонів України очікують погіршення погодних умов.Про це повідомляє Український гідрометцентр."Вдень 3 червня в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями грози, в окремих районах південних та східних областей град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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