В Україні очікують град і шквали
Сьогодні, 11:00
У понеділок, 3 червня, у більшості регіонів України очікують погіршення погодних умов.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"Вдень 3 червня в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями грози, в окремих районах південних та східних областей град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"Вдень 3 червня в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями грози, в окремих районах південних та східних областей град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
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