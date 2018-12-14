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Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови

Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
В центральній частині Шацького національного природного парку знаходиться озеро Пісочне. Воно невелике за площею, але вражає кристально чистою водою. Усе - через срібло і гліцерин, що входять до її складу.

Озеро має піщані береги та дно, тож прекрасно підійде навіть для відпочинку із дітьми. Якщо хочете розвантажити тіло і розум від міського шуму та постійної напруги, відпочинок на Пісочному буде чи не найкращим варіантом.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало варіанти відпочинку у найближчі вихідні, 8-9 червня, у селі Мельники, що знаходиться на березі Пісочного.

"Пісочна перлина"
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови

База відпочинку розташована за 60 метрів від озера Пісочне. До ваших послуг окремі номери з усіма зручностями. В наявності 3-х місні та двокімнатні 4-х місні номери. На території є парковка, альтанки, мангал, Wi-Fi.

3-х місний номер вміщає 3 односпальні ліжка, телевізор з супутниковим телебаченням, кондиціонер. Тут є кухня (кухонний куточок, газова плита, холодильник, мийка, посуд, електричний чайник), а також санвузол (душ, туалет, умивальник).

Двокімнатний 4-х місний номер має дві спальних кімнати (2 односпальних ліжка, кондиціонер, телевізор з супутниковим телебаченням в кожній), кухню (кухонний куточок, газова плита, холодильник, мийка, посуд, електричний чайник), санвузол (душ, туалет, умивальник).

Доба у трьохмісному номері обійдеться у 1000 гривень, чотирьохмісному - 1300 гривень.

"Алеся"
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови

Приватна садиба знаходиться за 300 метрів від озера Пісочне. До кафе та магазину - 100 метрів, до лісу – 30 метрів.

Загалом на території розташовані 5 будинків. Тут до послуг гостей 3 альтанки, 5 мангалів, парковка (на 6 машин), дитячий майданчик (2 батути, гойдалка, 2 гамака, 2 пісочниці, дитячий атракціон), руська баня.

Ціна проживання за добу коливається від 800 до 1500 гривень. Зокрема, сімейний мансардний номер коштує найдешевше - 800 гривень. Тут є 2 односпальні ліжка, двоспальне ліжко, супутникове ТБ, кондиціонер, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен), загальна кухня – вітальня на першому поверсі (м’який куток, банкетний стіл, супутникове ТБ, 2 холодильника, електрична плита, мікрохвильова піч, електрочайник, набір посуду, санвузол ( унітаз, умивальник). Загальна літня тераса.
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови


"Гелена"
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови

До озера пісочне від котеджу - 400 метрів, до кафе та магазину - 150 метрів.

На території є 2 альтанки, 2 мангали, парковка (на 6 машин), дитячий майданчик.

Сам котедж 6-кімнатний, дворівневий. Перший поверх: 3 спальні (3 двоспальні ліжка, 3 супутникове ТБ, розкладне крісло), кухня - вітальня (банкетний стіл, холодильник, електрична плита, мікрохвильова піч, електрочайник, набір посуду), санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, кількість рушників – 2 на особу).

Другий поверх: 3 спальні (3 двоспальні ліжка, 3 супутникове ТБ, розкладне крісло), кухня - вітальня (банкетний стіл, холодильник, електрична плита, мікрохвильова піч, електрочайник, набір посуду), санвузол (ванна, унітаз, умивальник, кількість рушників – 2 на особу).

Вартість проживання за добу, за умови оренди поверху, становить 1500-2000 гривень. Оренда всього котеджу обійдеться у 3000-4000 гривень.
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови


"Журавель"
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови

Знаходяться два котеджі на закритій території у лісовій зоні. 80 метрів до озера Пісочне, 150 метрів - до кафе та магазину.

На території "Журавля" є мангальний комплекс (мангал, піч, банкетний стіл), руська баня (кімната для відпочинку – диван, холодильник, супутникове ТБ, душова кімната, санвузол, баня), дитячий майданчик (2 гойдалки, пісочниця, дитяча гірка), літня зона відпочинку (2 гамака, батут, 3 лежаки), 2 мангали, парковка (на 10 машини).

Вартість проживання за добу коливається від 1200 до 3000 гривень. Найдешевше обійдеться "дворівневий люкс В" - 1200 гривень. Це 2-кімнатний, двоповерховий котедж. Перший поверх: загальна кухня для самостійного приготування (банкетний стіл, 2 електричні плити, 4 холодильники, мікрохвильова піч, електрочайник, електрична духовка, набір посуду), спальня (двоспальне ліжко, диван, супутникове ТБ), санвузол (душ, унітаз, умивальник). Літня тераса (стіл).

Другий поверх: спальня (двоспальне ліжко, диван, супутникове ТБ). Балкон, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник).
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови


"Родинний"
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови

Знаходиться котедж за 100 метрів від озера Пісочне, за 200 метів до кафе, за 700 метрів до ресторану «Лісова пісня».

Котедж - 2-кімнатний, двоповерховий, 7-місний. Перший поверх: вітальня з каміном (м’який куток, камін), кухня для самостійного приготування (газова плита, холодильник, мікрохвильова піч, кавоварка, електрочайник, набір посуду), банкетний зал (банкетний стіл), санвузол ( ванна, унітаз, умивальник).

Другий поверх: спальня (двоспальний диван, розкладне крісло, супутникове ТБ).

Доба проживання у "Родинному" обійдеться у 1300 гривень.

Варто зауважити, що котедж розрахований для сімейного відпочинку від 7 днів.
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови


"Сонячні бунгало"
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови

Знаходиться база відпочинку за 400 метрів від озера Пісочне, до лісу – 20 метрів, 150 метрів - до кафе та магазину.

На території є 2 мангали, автостоянка (на 9 машин), дитячий майданчик (батут, гойдалка, дитячий атракціон, гірка).

Доба проживання у "Сонячних бунгало" обійдеться від 1400 до 2200 гривень. Сімейний напівлюкс, наприклад, вартує найдешевше. Він вміщає 2-4 людини. Тут є двоспальне ліжко, диван, супутникове ТБ, стіл, кухонний куток (електрична плита, холодильник, електрочайник, набір посуду), санвузол (душ, унітаз, умивальник), а також літня зона відпочинку з літніми меблями.
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови


"У Тараса і Дарини"
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови

Котедж знаходиться за 300 метрів від озера Пісочне. До послуг гостей - 2 криті тераси з дерев'яними столами і лавками, 2 мангали, автостоянка.

Будинок - 3-кімнатний. Тут є 2 спальні, кухня-вітальня (стіл, кухонне начиння, холодильник, електроплита, електрочайник набір посуду та розкладний диван, де ще додатково можна розмістити 2 особи), санвузол (душ, унітаз, умивальник), крита тераса для відпочинку.

Вартість доби проживання - договірна. До слова, орендувати котедж до 1 червня вартувало 800 гривень.

"Горобина"
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови

База відпочинку розташована за 250 метрів від озера Пісочне.

До послуг гостей тут парковка, Wi-Fi, альтанка, 2 мангали,
батут, харчування (за окрему плату).

На території "Горобини" розташовані два будинки. Орендувати будинок №1 (частину від дороги) вартуватиме 700 гривень на добу з трьох осіб, другу частину - 2500 гривень за добу за кімнату на 8 осіб. В обох частинах є кондиціонер, холодильник, телевізор, супутникове телебачення, санвузол, окрема кухня.

У другому будинку кімната №1 вартуватиме 700 гривень за добу. Кімнати №2,3 - 600 гривень. Тут є холодильник, телевізор, супутникове телебачення, санвузол, окрема кухня.

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Теги: Пісочне, Мельники, відпочинок, озеро, Волинь, вибір редактора
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