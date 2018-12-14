Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови

База відпочинку розташована за 60 метрів від озера Пісочне. До ваших послуг окремі номери з усіма зручностями. В наявності 3-х місні та двокімнатні 4-х місні номери. На території є парковка, альтанки, мангал, Wi-Fi.3-х місний номер вміщає 3 односпальні ліжка, телевізор з супутниковим телебаченням, кондиціонер. Тут є кухня (кухонний куточок, газова плита, холодильник, мийка, посуд, електричний чайник), а також санвузол (душ, туалет, умивальник).Двокімнатний 4-х місний номер має дві спальних кімнати (2 односпальних ліжка, кондиціонер, телевізор з супутниковим телебаченням в кожній), кухню (кухонний куточок, газова плита, холодильник, мийка, посуд, електричний чайник), санвузол (душ, туалет, умивальник).Доба у трьохмісному номері обійдеться у 1000 гривень, чотирьохмісному - 1300 гривень.Приватна садиба знаходиться за 300 метрів від озера Пісочне. До кафе та магазину - 100 метрів, до лісу – 30 метрів.Загалом на території розташовані 5 будинків. Тут до послуг гостей 3 альтанки, 5 мангалів, парковка (на 6 машин), дитячий майданчик (2 батути, гойдалка, 2 гамака, 2 пісочниці, дитячий атракціон), руська баня.Ціна проживання за добу коливається від 800 до 1500 гривень. Зокрема, сімейний мансардний номер коштує найдешевше - 800 гривень. Тут є 2 односпальні ліжка, двоспальне ліжко, супутникове ТБ, кондиціонер, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен), загальна кухня – вітальня на першому поверсі (м’який куток, банкетний стіл, супутникове ТБ, 2 холодильника, електрична плита, мікрохвильова піч, електрочайник, набір посуду, санвузол ( унітаз, умивальник). Загальна літня тераса.До озера пісочне від котеджу - 400 метрів, до кафе та магазину - 150 метрів.На території є 2 альтанки, 2 мангали, парковка (на 6 машин), дитячий майданчик.Сам котедж 6-кімнатний, дворівневий. Перший поверх: 3 спальні (3 двоспальні ліжка, 3 супутникове ТБ, розкладне крісло), кухня - вітальня (банкетний стіл, холодильник, електрична плита, мікрохвильова піч, електрочайник, набір посуду), санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, кількість рушників – 2 на особу).Другий поверх: 3 спальні (3 двоспальні ліжка, 3 супутникове ТБ, розкладне крісло), кухня - вітальня (банкетний стіл, холодильник, електрична плита, мікрохвильова піч, електрочайник, набір посуду), санвузол (ванна, унітаз, умивальник, кількість рушників – 2 на особу).Вартість проживання за добу, за умови оренди поверху, становить 1500-2000 гривень. Оренда всього котеджу обійдеться у 3000-4000 гривень.Знаходяться два котеджі на закритій території у лісовій зоні. 80 метрів до озера Пісочне, 150 метрів - до кафе та магазину.На території "Журавля" є мангальний комплекс (мангал, піч, банкетний стіл), руська баня (кімната для відпочинку – диван, холодильник, супутникове ТБ, душова кімната, санвузол, баня), дитячий майданчик (2 гойдалки, пісочниця, дитяча гірка), літня зона відпочинку (2 гамака, батут, 3 лежаки), 2 мангали, парковка (на 10 машини).Вартість проживання за добу коливається від 1200 до 3000 гривень. Найдешевше обійдеться "дворівневий люкс В" - 1200 гривень. Це 2-кімнатний, двоповерховий котедж. Перший поверх: загальна кухня для самостійного приготування (банкетний стіл, 2 електричні плити, 4 холодильники, мікрохвильова піч, електрочайник, електрична духовка, набір посуду), спальня (двоспальне ліжко, диван, супутникове ТБ), санвузол (душ, унітаз, умивальник). Літня тераса (стіл).Другий поверх: спальня (двоспальне ліжко, диван, супутникове ТБ). Балкон, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник).Знаходиться котедж за 100 метрів від озера Пісочне, за 200 метів до кафе, за 700 метрів до ресторану «Лісова пісня».Котедж - 2-кімнатний, двоповерховий, 7-місний. Перший поверх: вітальня з каміном (м’який куток, камін), кухня для самостійного приготування (газова плита, холодильник, мікрохвильова піч, кавоварка, електрочайник, набір посуду), банкетний зал (банкетний стіл), санвузол ( ванна, унітаз, умивальник).Другий поверх: спальня (двоспальний диван, розкладне крісло, супутникове ТБ).Доба проживання у "Родинному" обійдеться у 1300 гривень.Варто зауважити, що котедж розрахований для сімейного відпочинку від 7 днів.Знаходиться база відпочинку за 400 метрів від озера Пісочне, до лісу – 20 метрів, 150 метрів - до кафе та магазину.На території є 2 мангали, автостоянка (на 9 машин), дитячий майданчик (батут, гойдалка, дитячий атракціон, гірка).Доба проживання у "Сонячних бунгало" обійдеться від 1400 до 2200 гривень. Сімейний напівлюкс, наприклад, вартує найдешевше. Він вміщає 2-4 людини. Тут є двоспальне ліжко, диван, супутникове ТБ, стіл, кухонний куток (електрична плита, холодильник, електрочайник, набір посуду), санвузол (душ, унітаз, умивальник), а також літня зона відпочинку з літніми меблями.Котедж знаходиться за 300 метрів від озера Пісочне. До послуг гостей - 2 криті тераси з дерев'яними столами і лавками, 2 мангали, автостоянка.Будинок - 3-кімнатний. Тут є 2 спальні, кухня-вітальня (стіл, кухонне начиння, холодильник, електроплита, електрочайник набір посуду та розкладний диван, де ще додатково можна розмістити 2 особи), санвузол (душ, унітаз, умивальник), крита тераса для відпочинку.Вартість доби проживання - договірна. До слова, орендувати котедж до 1 червня вартувало 800 гривень.База відпочинку розташована за 250 метрів від озера Пісочне.До послуг гостей тут парковка, Wi-Fi, альтанка, 2 мангали,батут, харчування (за окрему плату).На території "Горобини" розташовані два будинки. Орендувати будинок №1 (частину від дороги) вартуватиме 700 гривень на добу з трьох осіб, другу частину - 2500 гривень за добу за кімнату на 8 осіб. В обох частинах є кондиціонер, холодильник, телевізор, супутникове телебачення, санвузол, окрема кухня.У другому будинку кімната №1 вартуватиме 700 гривень за добу. Кімнати №2,3 - 600 гривень. Тут є холодильник, телевізор, супутникове телебачення, санвузол, окрема кухня.