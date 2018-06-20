Має шанс на життя: просять допомогти хворій на рак жінці з Волині

Руслана Смаль із села Деревок Любешівського району потребує чималих коштів на лікування раку. Набайдужих просять допомогти.



Жінка раніше працювала продавцем у сільському магазині, виховувала своїх синів, раділа кожному дню, - пише газета



Але її життя змінилося в одну мить, коли у 2014 році лікарі поставили їй страшний діагноз – онкологія по гінекології. 21 січня того ж року лікарі Інституту раку імені Ломоносова у Києві провели операцію. Однак важка хіміотерапія, котру необхідно було пройти після операції, дуже негативно вплинула на організм, зокрема дала ускладнення на роботу сечового міхура. Тому довелося зробити ще дві операції на цей орган.



Та страшна недуга повернулася – у 2016 році стався рецидив онкології. Однак лікарі зі столиці та Луцька відмовилися оперувати. Тому у дуже тяжкому стані жінка була доставлена у кінці вересня 2018 року до Наукового центру онкології та радіології ім. М.М. Олександрова Республіки Білорусь.



Там було проведено обстеження (вартість – 2 тис. доларів) та операція (10 тис. дол.) із видалення пухлини. Але на цьому боротьба із недугою не закінчилася. Адже після оперативного втручання треба ще пройти тривалий курс хіміотерапії. Половину шляху жінка уже подолала. Але для повної перемоги потрібно обов’язково його завершити. Однак для цього необхідні великі кошти – один курс хіміотерапії коштує більше тисячі доларів. А ще ж на завершення потрібно обов’язково пройти обстеження, яке коштує теж більше тисячі умовних одиниць.



Для сільської родини самотужки це непосильно. Активно допомагали у цьому односельчани, проводили збір коштів по населених пунктах Любешівського та Камінь-Каширського районів. Але зібраної суми виявилося недостатньо для закінчення лікування. Тож родина Смалів-Поремчуків звертається до усіх небайдужих людей із проханням допомогти подолати цю страшну недугу.



Номер картки Приватбанку на імя Смаль Руслани Іванівни 5168742717349405.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Деревок Любешівського району потребує чималих коштів на лікування раку. Набайдужих просять допомогти.Жінка раніше працювала продавцем у сільському магазині, виховувала своїх синів, раділа кожному дню, - пише газета Нове життя Але її життя змінилося в одну мить, коли у 2014 році лікарі поставили їй страшний діагноз – онкологія по гінекології. 21 січня того ж року лікарі Інституту раку імені Ломоносова у Києві провели операцію. Однак важка хіміотерапія, котру необхідно було пройти після операції, дуже негативно вплинула на організм, зокрема дала ускладнення на роботу сечового міхура. Тому довелося зробити ще дві операції на цей орган.Та страшна недуга повернулася – у 2016 році стався рецидив онкології. Однак лікарі зі столиці та Луцька відмовилися оперувати. Тому у дуже тяжкому стані жінка була доставлена у кінці вересня 2018 року до Наукового центру онкології та радіології ім. М.М. Олександрова Республіки Білорусь.Там було проведено обстеження (вартість – 2 тис. доларів) та операція (10 тис. дол.) із видалення пухлини. Але на цьому боротьба із недугою не закінчилася. Адже після оперативного втручання треба ще пройти тривалий курс хіміотерапії. Половину шляху жінка уже подолала. Але для повної перемоги потрібно обов’язково його завершити. Однак для цього необхідні великі кошти – один курс хіміотерапії коштує більше тисячі доларів. А ще ж на завершення потрібно обов’язково пройти обстеження, яке коштує теж більше тисячі умовних одиниць.Для сільської родини самотужки це непосильно. Активно допомагали у цьому односельчани, проводили збір коштів по населених пунктах Любешівського та Камінь-Каширського районів. Але зібраної суми виявилося недостатньо для закінчення лікування. Тож родина Смалів-Поремчуків звертається до усіх небайдужих людей із проханням допомогти подолати цю страшну недугу.

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