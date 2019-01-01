На день Ковель знову став «танцюючим містом». ФОТО

На сцені міського палацу культури імені Шевченка відбувся XIII міжнародний фестиваль «Танцююче місто».Організатором форуму традиційно виступив відділ культури виконкому Ковельської міської ради за сприяння благодійного фонду«Патріоти Волині».Гала-концерт фестивалю «Танцююче місто» зібрав на одній сцені 21 творчий колектив та студію, які представили понад 50 танців та композицій. Окрім знаних ансамблів Ковеля — народного художнього колективу «Барвінок», студій сучасної хореографії «Пірует», «Манго» та «Беллатрікс», східного танцю «Ахат», клубів спортивного танцю «Модерн» та «Надія», на сцену виходили і юні артисти дошкільних закладів міста. А головною нагородою для всіх конкурсантів були щирі оплески глядачів: їх і цього року було - ніде яблуку впасти.«Нам приємно, що ідея такого фестивалю вкотре підтвердила свою спроможність. Сьогодні учасниками концерту були більше тисячі юних артистів! Підвищується культура виконання, фестивальна сцена поєднує дітей та їхніх батьків. До нас приїздять гості з інших міст та країн. Так що фестиваль «Танцююче місто» давно вже став візитівкою мистецького Ковеля», – поділився враженнями за лаштунками сцени заступник Ковельського міського головиХіп-хоп і фольклор. Латиноамериканські ритми та містика східного танцю. Палітра фестивалю традиційно вразила жанровою різноманітністю. Високим був і рівнем виконавської майстерності танцюристів. Самі ж вони найбільше відзначають особливу ауру фестивалю та його масовість.«Якщо у танці задіяно багато пар, то на сцені це дивиться завжди яскраво та видовищно. Сьогодні ми представляли новий танець, тому трохи хвилювалися перед виходом на сцену. Але все минуло добре: ми задоволені і своїм виступом, і загалом атмосферою фестивалю», – по-дорослому розмірковує юний танцюрист ансамблю «Дзвіночок» народного дому «Просвіта»«Бальні танці — це стиль нашого життя, – розповідають учасники клубу спортивного танцю «Модерн» з КовелятаФестиваль чудовий! Він дає можливість перевірити свій виконавський рівень, забагачує творчими ідеями...» – діляться артисти.Цього року компанію волинським артистам на фестивалі доповнили і гості з Польщі — танцювальні ансамблі «Клекс» та «Strecz».«Ми приїхали з містечка Кросно, що в Підкарпатському воєводстві. Вперше на цьому фестивалі, але враження – чудові! Велика сцена, звук, світло — все дає змогу відчути себе справжнім артистом. Вражає і рівень колективів, які тут виступають. Ми ж станцювали 2 танці і, сподіваюсь, також виступили достойно...» – розповіла учасниця ансамблю «Клекс»Організатори фестивалю «Танцююче місто» традиційно не визначали кращих: кожен із колективів отримав пам’ятний диплом. А наймолодші танцюристи – ще й подарункові сертифікати для відвідин розважального центру Fun City в Ковелі.Такий приємний сюрприз для дошкільнят підготував багатолітній партнер фестивалю — благодійний фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині».«Дякую вам, дорогі діти, за те, що подарували нам, дорослим, таке свято, – привітала зі сцени учасників фестивалю помічник народного депутата Степана ІвахіваДякую за ваші сонячні посмішки, вашу енергію та оптимізм! Окреме спасибі батькам – за виховання, бо без вас не було б таких талановитих дітей і такої по-справжньому родинної атмосфери цього фестивалю», – зазначила вона.На фото: святкові миттєвості фестивалю «Танцююче місто».