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Будинок для військових у Володимирі: чому затягується здача об'єкту. ВІДЕО

Будинок для військових у Володимирі: чому затягується здача об'єкту. ВІДЕО
Будинок для військових у Володимир-Волинському своєчасно не ввели в експлуатацію у зв’язку з виникненням додаткових робіт, які неможливо було передбачити під час розроблення проектної документації та які виникли в процесі будівництва.

Таку відповідь отримали журналісти Суспільного на інформаційний запит до Міністерства оборони України.

Журналісти побували на об'єкті і з'ясували у представників генпідрядної організації, що до будинку залишилося під'єднати лише електрику і газ.

Нині будинок для військових готовий на понад 90%.

Деталі – у сюжеті:




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Теги: будинок, військові
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