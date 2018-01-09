Будинок для військових у Володимирі: чому затягується здача об'єкту. ВІДЕО
Сьогодні, 12:07
Будинок для військових у Володимир-Волинському своєчасно не ввели в експлуатацію у зв’язку з виникненням додаткових робіт, які неможливо було передбачити під час розроблення проектної документації та які виникли в процесі будівництва.
Таку відповідь отримали журналісти Суспільного на інформаційний запит до Міністерства оборони України.
Журналісти побували на об'єкті і з'ясували у представників генпідрядної організації, що до будинку залишилося під'єднати лише електрику і газ.
Нині будинок для військових готовий на понад 90%.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таку відповідь отримали журналісти Суспільного на інформаційний запит до Міністерства оборони України.
Журналісти побували на об'єкті і з'ясували у представників генпідрядної організації, що до будинку залишилося під'єднати лише електрику і газ.
Нині будинок для військових готовий на понад 90%.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Ми не можемо поїхати в Росію і вилучити сервери», – головний поліцейський Волині про масові замінування у Луцьку
Сьогодні, 12:34
Будинок для військових у Володимирі: чому затягується здача об'єкту. ВІДЕО
Сьогодні, 12:07
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Сьогодні, 12:00
На день Ковель знову став «танцюючим містом». ФОТО
Сьогодні, 11:33