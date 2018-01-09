Будинок для військових у Володимирі: чому затягується здача об'єкту. ВІДЕО





Таку відповідь отримали журналісти



Журналісти побували на об'єкті і з'ясували у представників генпідрядної організації, що до будинку залишилося під'єднати лише електрику і газ.



Нині будинок для військових готовий на понад 90%.



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