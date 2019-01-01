Чоловік, тіло якого знайшли на очисних спорудах під Луцьком, жив у гаражі





Про це Інформаційному агентству



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Так, до моменту загибелі, чоловік 1972 року народження за браком житла мешкав в одному із приміщень гаражного кооперативу «Синтетик», що знаходиться на вулиці Карбишева, 6.



Цей факт підтвердили не лише правоохоронці, а й власники або орендарі сусідніх гаражів.



Зокрема, один лучанин, що працює у сусідньому технічному приміщенні від гаража, де протягом тривалого часу мешкав загиблий, опізнав свого сусіда по гаражу за фотографією, яку йому показали правоохоронці. З яких причин чоловік втратив власне житло та проживав у гаражі – наразі невідомо.



Нагадаємо, 22 травня 2019 року, на лінію служби «102» поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Липляни Ківерцівського району виявили мертвого чоловіка. На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу померлого. Ним виявився 46-річний житель села Городок Луцького району. Під час огляду тіла судово-медичний експерт виявив ряд тілесних ушкоджень.





Трохи пізніше начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига розповів, що у вівторок, 21 травня, ввечері зловмисник під час конфлікту у дворі одного із будинків у Луцьку до смерті побив потерпілого. Приховуючи сліди злочину, тіло вбитого чоловіка на автомобілі вивіз за місто й викинув у яму з нечистотами. Завдяки чітким та скоординованим діям усіх залучених до розкриття цього особливо тяжкого злочину підрозділів волинської поліції зловмисника затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Наразі зловмиснику «світить» позбавлення волі від 7 до 15 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, тіло якого зі слідами насильницької смерті знайшли на очисних спорудах у Липлянах , мешкав у одному із гаражів на вулиці Карбишева.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних достовірних джерел у правоохоронних органах.Так, до моменту загибелі, чоловік 1972 року народження за браком житла мешкав в одному із приміщень гаражного кооперативу «Синтетик», що знаходиться на вулиці Карбишева, 6.Цей факт підтвердили не лише правоохоронці, а й власники або орендарі сусідніх гаражів.Зокрема, один лучанин, що працює у сусідньому технічному приміщенні від гаража, де протягом тривалого часу мешкав загиблий, опізнав свого сусіда по гаражу за фотографією, яку йому показали правоохоронці. З яких причин чоловік втратив власне житло та проживав у гаражі – наразі невідомо.Нагадаємо, 22 травня 2019 року, на лінію служби «102» поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Липляни Ківерцівського району виявили мертвого чоловіка. На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу померлого. Ним виявився 46-річний житель села Городок Луцького району. Під час огляду тіла судово-медичний експерт виявив ряд тілесних ушкоджень.Трохи пізніше начальник Головного управління Національної поліції в областірозповів, що у вівторок, 21 травня, ввечері зловмисник під час конфлікту у дворі одного із будинків у Луцьку до смерті побив потерпілого. Приховуючи сліди злочину, тіло вбитого чоловіка на автомобілі вивіз за місто й викинув у яму з нечистотами. Завдяки чітким та скоординованим діям усіх залучених до розкриття цього особливо тяжкого злочину підрозділів волинської поліції зловмисника затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Наразі зловмиснику «світить» позбавлення волі від 7 до 15 років.

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