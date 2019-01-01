«Ми не можемо поїхати в Росію і вилучити сервери», – головний поліцейський Волині про масові замінування у Луцьку
Сьогодні, 12:34
Від п’ятниці, 31 травня, рятувальники отримують десятки повідомлень на електронну пошту про мінування об’єктів у Луцьку. Серед них – лікарні, торгові центри, зоопарк, міська рада, ЦНАП, житлові будинки, офіси.
Про це пише Перший.
Лише у неділю, 2 червня, було 16 повідомлень, - розповів очільник управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига.
«Повідомлення надходять з території Росії. Це на 100% доведена інформація», - сказав правоохоронець.
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Після кожного такого повідомлення відбувається евакуація, а вибухотехніки обстежують приміщення і прилеглу територію. Зокрема у понеділок, 3 червня, довелось евакуйовувати тяжкохворих з обласної клінічної лікарні.
Зі слів Петра Шпиги, кіберполіція шукає винних, але зробити це непросто.
«Ми не можемо поїхати в Росію і вилучити сервери», - пояснив він.
Поки жодне повідомлення про замінування не підтвердилось, але реагувати на них правоохоронці зобов’язані.
«Все в житті може бути – ми змушені перевіряти», - каже Петро Шпига.
«Така ситуація по всій Україні. Це робиться для того, щоб відволікти поліцію зайвою роботою», - вважає правоохоронець.
Зауважимо, покарання за такі злочини – позбавлення волі від двох до шести років.
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Про це пише Перший.
Лише у неділю, 2 червня, було 16 повідомлень, - розповів очільник управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига.
«Повідомлення надходять з території Росії. Це на 100% доведена інформація», - сказав правоохоронець.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Об’єкти у Луцьку «мінують» з Росії
Після кожного такого повідомлення відбувається евакуація, а вибухотехніки обстежують приміщення і прилеглу територію. Зокрема у понеділок, 3 червня, довелось евакуйовувати тяжкохворих з обласної клінічної лікарні.
Зі слів Петра Шпиги, кіберполіція шукає винних, але зробити це непросто.
«Ми не можемо поїхати в Росію і вилучити сервери», - пояснив він.
Поки жодне повідомлення про замінування не підтвердилось, але реагувати на них правоохоронці зобов’язані.
«Все в житті може бути – ми змушені перевіряти», - каже Петро Шпига.
«Така ситуація по всій Україні. Це робиться для того, щоб відволікти поліцію зайвою роботою», - вважає правоохоронець.
Зауважимо, покарання за такі злочини – позбавлення волі від двох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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