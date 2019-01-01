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«Ми не можемо поїхати в Росію і вилучити сервери», – головний поліцейський Волині про масові замінування у Луцьку

«Ми не можемо поїхати в Росію і вилучити сервери», – головний поліцейський Волині про масові замінування у Луцьку
Від п’ятниці, 31 травня, рятувальники отримують десятки повідомлень на електронну пошту про мінування об’єктів у Луцьку. Серед них – лікарні, торгові центри, зоопарк, міська рада, ЦНАП, житлові будинки, офіси.

Про це пише Перший.

Лише у неділю, 2 червня, було 16 повідомлень, - розповів очільник управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига.

«Повідомлення надходять з території Росії. Це на 100% доведена інформація», - сказав правоохоронець.

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Після кожного такого повідомлення відбувається евакуація, а вибухотехніки обстежують приміщення і прилеглу територію. Зокрема у понеділок, 3 червня, довелось евакуйовувати тяжкохворих з обласної клінічної лікарні.

Зі слів Петра Шпиги, кіберполіція шукає винних, але зробити це непросто.

«Ми не можемо поїхати в Росію і вилучити сервери», - пояснив він.

Поки жодне повідомлення про замінування не підтвердилось, але реагувати на них правоохоронці зобов’язані.

«Все в житті може бути – ми змушені перевіряти», - каже Петро Шпига.

«Така ситуація по всій Україні. Це робиться для того, щоб відволікти поліцію зайвою роботою», - вважає правоохоронець.

Зауважимо, покарання за такі злочини – позбавлення волі від двох до шести років.


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Теги: замінування, Луцьк, Петро Шпига
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