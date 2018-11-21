На Волині у річці втопився чоловік
Сьогодні, 12:38
Рятувальники з річки Стохід витягли тіло чоловіка.
Про це інформує ДСНС України у Волинській області.
Трагедія трапилась 1 червня.
Так, з річки Стохід поблизу села Линівка Рожищенського району група водолазно-рятувальних робіт підняла тіло 51-річного мешканця села Переспа.
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Про це інформує ДСНС України у Волинській області.
Трагедія трапилась 1 червня.
Так, з річки Стохід поблизу села Линівка Рожищенського району група водолазно-рятувальних робіт підняла тіло 51-річного мешканця села Переспа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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