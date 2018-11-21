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На Волині у річці втопився чоловік

На Волині у річці втопився чоловік
Рятувальники з річки Стохід витягли тіло чоловіка.

Про це інформує ДСНС України у Волинській області.

Трагедія трапилась 1 червня.

Так, з річки Стохід поблизу села Линівка Рожищенського району група водолазно-рятувальних робіт підняла тіло 51-річного мешканця села Переспа.


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Теги: утоплення, Волинь
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