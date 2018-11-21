На Волині у річці втопився чоловік





Про це інформує ДСНС України у Волинській області.



Трагедія трапилась 1 червня.



Так, з річки Стохід поблизу села Линівка Рожищенського району група водолазно-рятувальних робіт підняла тіло 51-річного мешканця села Переспа.





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