У Польщі під час будівельних робіт загинув український заробітчанин





Про це інформує



Трагедія сталася у Варшаві під час демонтажу будинку в одному з районів міста. Під час робіт обвалилася стіна. Травми отримало троє осіб. Однак один з них за кілька годин помер у лікарні.



На місце викликали рятувальників. З’ясувалося, що одного з працівників частково присипало. Після вивільнення потерпілого виявилося, що він непритомний. На двох інших робітників також впали елементи стіни, та їхні травми виявилися поверхневими, хоча вони також потрапили до лікарні.



Встановили, що усі працівники – громадяни України. Травми отримали 24-річний та 35-річний чоловіки. Третій, 31-річний працівник, помер.



Роботи зі знесення будинку тимчасово зупинили, адже невідомо, що стало причиною обвалу стіни. Причини трагедії встановлюють слідчі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у Польщі під час будівельних робіт загинув український заробітчанин. Ще двоє його співвітчизників отримали травми.Про це інформує Вголос з посиланням на tvnwarszawa.tvn24.pl.Трагедія сталася у Варшаві під час демонтажу будинку в одному з районів міста. Під час робіт обвалилася стіна. Травми отримало троє осіб. Однак один з них за кілька годин помер у лікарні.На місце викликали рятувальників. З’ясувалося, що одного з працівників частково присипало. Після вивільнення потерпілого виявилося, що він непритомний. На двох інших робітників також впали елементи стіни, та їхні травми виявилися поверхневими, хоча вони також потрапили до лікарні.Встановили, що усі працівники – громадяни України. Травми отримали 24-річний та 35-річний чоловіки. Третій, 31-річний працівник, помер.Роботи зі знесення будинку тимчасово зупинили, адже невідомо, що стало причиною обвалу стіни. Причини трагедії встановлюють слідчі.

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