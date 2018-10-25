вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі під час будівельних робіт загинув український заробітчанин

У Польщі під час будівельних робіт загинув український заробітчанин
Днями у Польщі під час будівельних робіт загинув український заробітчанин. Ще двоє його співвітчизників отримали травми.

Про це інформує Вголос з посиланням на tvnwarszawa.tvn24.pl.

Трагедія сталася у Варшаві під час демонтажу будинку в одному з районів міста. Під час робіт обвалилася стіна. Травми отримало троє осіб. Однак один з них за кілька годин помер у лікарні.

На місце викликали рятувальників. З’ясувалося, що одного з працівників частково присипало. Після вивільнення потерпілого виявилося, що він непритомний. На двох інших робітників також впали елементи стіни, та їхні травми виявилися поверхневими, хоча вони також потрапили до лікарні.

Встановили, що усі працівники – громадяни України. Травми отримали 24-річний та 35-річний чоловіки. Третій, 31-річний працівник, помер.

Роботи зі знесення будинку тимчасово зупинили, адже невідомо, що стало причиною обвалу стіни. Причини трагедії встановлюють слідчі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку «автохаму» вимазали машину фекаліями. ФОТО
Сьогодні, 13:24
Лучан закликають зберігати спокій під час «замінувань»
Сьогодні, 13:05
У Польщі під час будівельних робіт загинув український заробітчанин
Сьогодні, 13:01
У Луцьку повідомили про замінування ще 6 об’єктів: серед них – школа і військкомат
Сьогодні, 12:43
Комфорт і гарантія якості: чому лучанам варто обрати пластикові вікна VEKA*
Сьогодні, 12:42
Схожі новини
Поїхав заробити грошей перед Великоднем: у Польщі загинув молодий українець Поїхав заробити грошей перед Великоднем: у Польщі загинув молодий українець
22 квітень, 15:13
У Польщі вантажівка на смерть збила українця У Польщі вантажівка на смерть збила українця
25 жовтень, 2018, 14:58
У Польщі на будівництві загинув українець У Польщі на будівництві загинув українець
27 червень, 2018, 15:31
У Польщі українця засудили до 15 років тюрми за вбивство У Польщі українця засудили до 15 років тюрми за вбивство
29 березень, 13:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
02 червень, 14:56
 1
2 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
02 червень, 11:15
 1
Бути будівельником – круто: у Ковелі «Інвестор» в дії знайомив дітей з професією. ФОТО*
Сьогодні, 13:53
 0
Що робити у разі вибуху: поради волинянам
Сьогодні, 13:49
 0
У волинському місті розпочався пляжний сезон
Сьогодні, 13:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿