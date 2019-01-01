Лучан закликають зберігати спокій під час «замінувань»

Вже четвертий день поспіль до правоохоронців надходять анонімні повідомлення по замінування об'єктів у Луцьку.Про це повідомили у прес-службі Управління СБУ у Волинській області.Суб’єкти боротьби з тероризмом миттєво реагують та вживають комплекс заходів щодо ретельної перевірки об’єктів відносно яких отримується інформація про можливі замінування.У зв’язку з цим Управління Служби безпеки України у Волинській області закликає мешканців міста та гостей обласного центру зберігати спокій, дотримуватись вказівок та інструкцій правоохоронних органів, а також з розумінням ставитись до їх роботи.«Масовані атаки про фіктивне мінування мають місце на всій території України, оскільки сьогодні це один з елементів гібридної війни, яку веде проти України Російська Федерація», – йдеться у повідомленні.На даний час, за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності слідчими ГУ Національної поліції у Волинській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ст.259 Кримінального кодексу України.Для недопущення спроб дестабілізації громадського порядку та протидії розвідувально-підривній діяльності з боку ворожих спецслужб, громадян просять інформувати правоохоронців у випадках наявності інформації про підготовку до скоєння терористичних актів за телефонами «гарячої лінії» Управління СБУ у Волинській області: (0332) 24-40-25, 097-7-911-911, а також ГУ НП у Волинській області за телефоном 102. Уся отримана інформація буде ретельно перевірена. Конфіденційність гарантується.Прес-служба УСБУ у Волинській області