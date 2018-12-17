У Луцьку «автохаму» вимазали машину фекаліями. ФОТО
Сьогодні, 13:24
У Луцьку на вулиці Генерала Шухевича покарали «автохама».
Про це ВолиньUA повідомили очевидці.
Мешканці зазначають, що водій марки BMW – хамовитий та неодноразово паркується з порушенням ПДР.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку вимазали фекаліями автівку. ФОТО
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Про це ВолиньUA повідомили очевидці.
Мешканці зазначають, що водій марки BMW – хамовитий та неодноразово паркується з порушенням ПДР.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку вимазали фекаліями автівку. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ай, яй , яй!!! и кто это наделал? ...- вы это....ещё там...в багажнике не смотрели что делается...
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