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У Луцьку «автохаму» вимазали машину фекаліями. ФОТО

У Луцьку «автохаму» вимазали машину фекаліями. ФОТО
У Луцьку на вулиці Генерала Шухевича покарали «автохама».

Про це ВолиньUA повідомили очевидці.

Мешканці зазначають, що водій марки BMW – хамовитий та неодноразово паркується з порушенням ПДР.

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У Луцьку «автохаму» вимазали машину фекаліями. ФОТО

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Теги: автохам, Луцьк
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Коментарі 1
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Ай, яй , яй!!! и кто это наделал? ...- вы это....ещё там...в багажнике не смотрели что делается...
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