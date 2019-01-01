У волинському місті розпочався пляжний сезон





Про це повідомив 3 червня на понеділковій апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, – пише



«Почав роботу наш міський пляж. Пляж до роботи підготовлений. Здані всі документи архівні. По річці Турія і по береговій частині прибрано все комунальними нашими підприємствами. Ну там ще трохи залишилося чуть-чуть прибрати», – доповів він.



«Потрібно все під контролем тримати. Прибирання ви знаєте яке. Культури нашої питія і відпочинку потрібно просто приділяти увагу. Нікуди ми не дінемося», – сказав міський голова Олег Кіндер.



Юрій Дідковський також сказав, що він розмовляв з відділом поліції щодо патрулювання пляжу. За його словами, матроси-рятівники підготовлені, їм видано необхідні посвідчення.



Загалом на рятувальній базі працює 5 чоловік: начальник і чотири рятувальники, які чергують позмінно. Одна людина буде контролювати водосховище.

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