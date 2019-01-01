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У «ПортCity» – день народження: програма заходів*

У «ПортCity» – день народження: програма заходів*
29 червня на усіх лучан та гостей міста чекає грандіозна подія - 5-та річниця ТРЦ «ПортСity».

Окрім концертно-розважальної програми на парковці перед ТРЦ, весь день в комплексі буде відбуватись святкування.

З 11:00 в дитячому розважальному центрі «FigliMigli» – на усіх діток чекають:

- Безкоштовний аквагрим
- Безкоштовний різноманітні майстер-класи
- Розваги з іменинниками Дракошою, Figli та Migli
- Подарунки, кульки, сувеніри
- Дитяча вечірка о 17:00

З 14:00 на арені розваг GeneratorCity усіх любителі активного відпочину чекають:

- Майстер-класи від школи роллера
- Дискотека на роликах з спецефектами
- Подарунки усім відвідувачам

Протягом дня в кінотеатрі PremierCity:

- Усім глядачам подарунки
- Розіграші цінних подарунків
- Приємні сюрпризи

З 20:00 в боулінг клубі StrikeCity вечірка з безкоштовним частуванням HAPPY BIRTHDAY:

- Діджей
- Розважальна програма
- Розіграші подарунків

«Нічого не плануйте 29 червня, адже Ви запрошені на наймасштабнішу подію літа, День Народження ПортCity! Чекаємо вас!» – йдеться у повідомленні.
У «ПортCity» – день народження: програма заходів*
У «ПортCity» – день народження: програма заходів*
У «ПортCity» – день народження: програма заходів*
У «ПортCity» – день народження: програма заходів*

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Теги: ПортCity
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