У «ПортCity» – день народження: програма заходів*

29 червня на усіх лучан та гостей міста чекає грандіозна подія - 5-та річниця ТРЦ «ПортСity».Окрім концертно-розважальної програми на парковці перед ТРЦ, весь день в комплексі буде відбуватись святкування.З 11:00 в дитячому розважальному центрі «FigliMigli» – на усіх діток чекають:- Безкоштовний аквагрим- Безкоштовний різноманітні майстер-класи- Розваги з іменинниками Дракошою, Figli та Migli- Подарунки, кульки, сувеніри- Дитяча вечірка о 17:00З 14:00 на арені розваг GeneratorCity усіх любителі активного відпочину чекають:- Майстер-класи від школи роллера- Дискотека на роликах з спецефектами- Подарунки усім відвідувачамПротягом дня в кінотеатрі PremierCity:- Усім глядачам подарунки- Розіграші цінних подарунків- Приємні сюрпризиЗ 20:00 в боулінг клубі StrikeCity вечірка з безкоштовним частуванням HAPPY BIRTHDAY:- Діджей- Розважальна програма- Розіграші подарунків«Нічого не плануйте 29 червня, адже Ви запрошені на наймасштабнішу подію літа, День Народження ПортCity! Чекаємо вас!» – йдеться у повідомленні.