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Зеленський призначив своїм прес-секретарем журналістку

Зеленський призначив своїм прес-секретарем журналістку
Президент України Володимир Зеленський призначив журналістку Юлію Мендель своїм прес-секретарем.

Про це йдеться у відповідному указі №350/2019 від 3 червня 2019 року, оприлюдненому на сайті президента України.

"Призначити Мендель Юлію Володимирівну прес-секретарем президента України", – йдеться у документі.

Довідково:

Юлія Мендель працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо TV" та "Інтер". Також вона була координатором з питань медіа представництва Світового банку в Україні та кілька років співпрацювала з The New York Times.

Як повідомлялося, 30 квітня 2019 року після оголошення офіційних результатів президентських виборів від ЦВК обраний президент України Володимир Зеленський оголосив конкурс на свого спікера.

За інформацією ЗМІ, станом на 3 травня на конкурс спікера Зеленського подалися 3 тис. осіб.

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Теги: Зеленський, президент
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