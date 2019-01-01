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У Києві обвалилась частина навчального закладу

У Києві обвалилась частина навчального закладу
У Києві на вулиці Тютюнника, 9 обвалилась частина будівлі Коледжу геологорозвідувальних технологій.

Про це повідомляє LB.ua, передає УНІАН.

В адміністрації коледжу розповіли, що раніше там знаходився гуртожиток, але зараз там ніхто не живе. Обвал стався перед вихідними. КГРТ створений у 1930 році.

Зазначимо, що це єдиний навчальний заклад України, який готує молодших спеціалістів геологорозвідувальних спеціальностей.
У Києві обвалилась частина навчального закладу
У Києві обвалилась частина навчального закладу

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Теги: обвал
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