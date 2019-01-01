У Києві обвалилась частина навчального закладу





Про це повідомляє LB.ua, передає



В адміністрації коледжу розповіли, що раніше там знаходився гуртожиток, але зараз там ніхто не живе. Обвал стався перед вихідними. КГРТ створений у 1930 році.



Зазначимо, що це єдиний навчальний заклад України, який готує молодших спеціалістів геологорозвідувальних спеціальностей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на вулиці Тютюнника, 9 обвалилась частина будівлі Коледжу геологорозвідувальних технологій.Про це повідомляє LB.ua, передає УНІАН В адміністрації коледжу розповіли, що раніше там знаходився гуртожиток, але зараз там ніхто не живе. Обвал стався перед вихідними. КГРТ створений у 1930 році.Зазначимо, що це єдиний навчальний заклад України, який готує молодших спеціалістів геологорозвідувальних спеціальностей.

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