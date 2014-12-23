Малі камери для засуджених та відсутність охорони: перевірили Нововолинський міський суд

Нововолинський міський суд Волинської області перевірили представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Під час візиту фахівці вивчили питання доступності суду для громадян, умови перебування підсудних у суді та інші питання, - йдеться на сторінці Омбудсмен.Суддівський корпус складається з голови суду, двох суддів. На момент візиту були наявні три вакансії суддів. Тобто, з 6 штатних одиниць суддів, укомплектовано - половину.Як повідомила голова суду, Нововолинськ за рівнем злочинності є третім після обласного центру та міста Ковель, що призводить до збільшення надходжень до суду клопотань органів досудового розслідування та значного навантаження на слідчих суддів - воно посідає одне із перших місць по області.Під час моніторингового візиту встановили, що будівля перебуває в задовільному технічному стані. У 2004 році завершили капітальний ремонт та реконструкцію приміщення суду. На даний час тривають зовнішні ремонтні роботи самої будівлі.У суді забезпечені належні технічні умови: наявні 4 зали судових засідань, 7 окремих кабінетів суддів. Два зали судових засідань для розгляду кримінальних справ обладнані сучасною системою огородження зі скла.Для забезпечення вільного доступу до приміщення суду осіб з інвалідністю є кнопка виклику.Разом з тим, облаштування входу до суду не надає можливості громадянам з інвалідністю без сторонньої допомоги потрапити до приміщення суду через відсутні пандуси та підйомники для пересування.На момент візиту, на фасаді приміщення була відсутня табличка з назвою установи. Адміністрація суду пояснила це тим, що протягом року тривають зовнішні ремонті роботи.Ззовні будівля суду не охороняється. Доступ до приміщення суду безперешкодний. За словами співробітників, охорона та забезпечення громадського порядку в суді підрозділами Національної поліції та Національної гвардії України не забезпечується вже близько двох років.Наявні камери для утримання засуджених не відповідають встановленим вимогам ДБН. Так, в приміщенні для підсудних (засуджених) та конвою наявні 3 камери площею 2,1 кв. м, при нормі не менш як 4 кв. м на одну особу. На одну ж залу судових засідань для розгляду кримінальних справ повинно бути щонайменше 3 камери. Як наслідок, за необхідності, не можна забезпечити роздільне розміщення чоловіків і жінок, дорослих та неповнолітніх, інших осіб відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про попереднє ув’язнення” та статті 88 Кримінально–виконавчого кодексу України.Кварцування повітря проводиться лише у залах судових засідань, проте не ведеться журнал обліку проведених кварцувань.У суді відсутнє приміщення для роботи адвоката з обвинуваченим (засудженим), а також приміщення для ознайомлення з матеріалами справи. Для цих цілей на першому поверсі, у канцелярії з цивільних справ розміщено стіл з перегородкою.Встановили порушення права на скаргу та звернення, оскільки в суді не забезпечено доступ громадян до журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, на стендах відсутня інформація де він знаходиться, а також інформація щодо прийому громадян керівництвом апеляційного суду Волинської області та Верховного Суду України.В суді є наявна укомплектована медична аптечка, яка зберігається у службовому кабінеті керівника апарату суду. А доступ до лікаря, у разі необхідності, забезпечується виключно викликом екстреної медичної допомоги за телефоном – 103.За результатами моніторингу будуть направлені відповідні звіти із рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень.