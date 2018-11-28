Волинська пара відсвяткувала «рубінове» весілля. ФОТО

Рожищанитасвяткують 40 років з дня одруження.Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області.«Ось і рубіни посипалися в достатку на ваш союз — міцний, непорушний, теплий і живий, як кохання! Вітаємо вас з рубіновим весіллям. З тим, що ви 40 років кохаєте, поважаєте, цінуєте один одного! Живіть в радості та згоді до ста років», – бажають в управлінні юстиції.«Доводьте молоді, що є на світі справжнє кохання, що воно живе і вимагає до себе уваги, поваги та терпіння! Нехай ваші діти, онуки і правнуки кохають вас сердечно і пишаються вашим союзом, слідують по ваших стопах! Здоров'я вам міцного, найглибшої мудрості, а кохання — красивого і нескінченного!» – йдеться у дописі.