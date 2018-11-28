Волинська пара відсвяткувала «рубінове» весілля. ФОТО
Сьогодні, 14:54
Рожищани Людмила та Микола Лук'янчуки святкують 40 років з дня одруження.
Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
«Ось і рубіни посипалися в достатку на ваш союз — міцний, непорушний, теплий і живий, як кохання! Вітаємо вас з рубіновим весіллям. З тим, що ви 40 років кохаєте, поважаєте, цінуєте один одного! Живіть в радості та згоді до ста років», – бажають в управлінні юстиції.
«Доводьте молоді, що є на світі справжнє кохання, що воно живе і вимагає до себе уваги, поваги та терпіння! Нехай ваші діти, онуки і правнуки кохають вас сердечно і пишаються вашим союзом, слідують по ваших стопах! Здоров'я вам міцного, найглибшої мудрості, а кохання — красивого і нескінченного!» – йдеться у дописі.
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Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
«Ось і рубіни посипалися в достатку на ваш союз — міцний, непорушний, теплий і живий, як кохання! Вітаємо вас з рубіновим весіллям. З тим, що ви 40 років кохаєте, поважаєте, цінуєте один одного! Живіть в радості та згоді до ста років», – бажають в управлінні юстиції.
«Доводьте молоді, що є на світі справжнє кохання, що воно живе і вимагає до себе уваги, поваги та терпіння! Нехай ваші діти, онуки і правнуки кохають вас сердечно і пишаються вашим союзом, слідують по ваших стопах! Здоров'я вам міцного, найглибшої мудрості, а кохання — красивого і нескінченного!» – йдеться у дописі.
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