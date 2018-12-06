Чим Волинь здивувала волонтера із США

Девід Сім приїхав у село Дубечне Старовижівського району згідно із програмою «Корпусу миру» в складі делегації з сімнадцяти волонтерів.



Усміхнений та привітний американський студент планує перебувати в Україні два роки, - йдеться на сторінках газети «



«Під час навчання в університеті Таусан (штат Меріленд) я потоваришував із Ярославом з Одеси, – розповідає Девід. – Разом навчалися, проводили вільний час. Ярик багато і так цікаво розповідав про свою батьківщину, що у мене з’явилося бажання відвідати вашу державу, вивчити вашу мову».



Американський волонтер представляє пересічну родину: його батько – менеджер у магазині, мама – перукар, сестра працює медсестрою. Девід мріє пов’язати своє майбутнє з роботою у посольстві, тому здобуває відповідну освіту. Родина Сім переїхала в Америку з Кореї двадцять вісім років тому. Сам хлопець народився в США.



У ЗОШ І-ІІІ ступенів села Дубечне юнак навчає дітей англійської мови, розповідає про культуру своєї країни, її історію. Окрім англійської, знає корейську, японську, а нині опановує українську. І, хай як це дивно, зовсім не знає азів російської.



«Дуже хотілося б, щоб англійський клуб, який я створив у Дубечному, відвідувало й доросле населення, втім люди у селі не мають вільного часу, щоб присвятити себе цим інтересам, – каже Девід. – Навчаю дві групи, в одній – молодші школярики, в іншій – старші. Загалом же ваші діти дуже енергійні, завзяті. А от система виховання докорінно відрізняється тим, що в Америці воно починається з сім’ї, у вас вважають центром виховання школу».



Тішать хлопця знаннями з англійської Іванка Власюк, Микола Сливка, Богдан Якимук, Дарина Мальчук, але, як помітив, є й такі учні, яких не дуже цікавить мова.



«А ще Америка та Україна різняться тим, що в США молоді люди стараються жити окремо від батьків, тобто більш самостійні, – порівнює американець. – Коли я вступив до університету, ми з товаришем винайняли квартиру, а щоб за неї платити, влаштувалися на роботу, тобто і навчалися, і працювали».



Сім багато подорожував світом, рік жив у Японії. Волинське село йому сподобалося тим, що наші люди ввічливі, гостинні. У нас чудова природа і чисте життєдайне повітря. Девід раніше ніколи не мешкав у селі, тому його дивує, що в Дубечному всі знають про всіх усе.



«Дуже цікавить ваша культура, – підкреслює волонтер. – Ми в Америці також святкуємо Пасху та Різдво. Але в Україні так багато християнських свят! Коли на Великдень ми рано-ранесенько пішли в церкву, то я був дуже здивований, що побачив повен храм людей, бо думав, що вдосвіта навряд чи кого застанемо. Відвідував богослужіння і на Різдво. А ще дуже сподобалися колядники. Їх було так багато! А на Водохреще купався разом з односельцями в озері Луки».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. приїхав у село Дубечне Старовижівського району згідно із програмою «Корпусу миру» в складі делегації з сімнадцяти волонтерів.Усміхнений та привітний американський студент планує перебувати в Україні два роки, - йдеться на сторінках газети « Волинські новини ».«Під час навчання в університеті Таусан (штат Меріленд) я потоваришував із Ярославом з Одеси, – розповідає Девід. – Разом навчалися, проводили вільний час. Ярик багато і так цікаво розповідав про свою батьківщину, що у мене з’явилося бажання відвідати вашу державу, вивчити вашу мову».Американський волонтер представляє пересічну родину: його батько – менеджер у магазині, мама – перукар, сестра працює медсестрою. Девід мріє пов’язати своє майбутнє з роботою у посольстві, тому здобуває відповідну освіту. Родина Сім переїхала в Америку з Кореї двадцять вісім років тому. Сам хлопець народився в США.У ЗОШ І-ІІІ ступенів села Дубечне юнак навчає дітей англійської мови, розповідає про культуру своєї країни, її історію. Окрім англійської, знає корейську, японську, а нині опановує українську. І, хай як це дивно, зовсім не знає азів російської.«Дуже хотілося б, щоб англійський клуб, який я створив у Дубечному, відвідувало й доросле населення, втім люди у селі не мають вільного часу, щоб присвятити себе цим інтересам, – каже Девід. – Навчаю дві групи, в одній – молодші школярики, в іншій – старші. Загалом же ваші діти дуже енергійні, завзяті. А от система виховання докорінно відрізняється тим, що в Америці воно починається з сім’ї, у вас вважають центром виховання школу».Тішать хлопця знаннями з англійської Іванка Власюк, Микола Сливка, Богдан Якимук, Дарина Мальчук, але, як помітив, є й такі учні, яких не дуже цікавить мова.«А ще Америка та Україна різняться тим, що в США молоді люди стараються жити окремо від батьків, тобто більш самостійні, – порівнює американець. – Коли я вступив до університету, ми з товаришем винайняли квартиру, а щоб за неї платити, влаштувалися на роботу, тобто і навчалися, і працювали».Сім багато подорожував світом, рік жив у Японії. Волинське село йому сподобалося тим, що наші люди ввічливі, гостинні. У нас чудова природа і чисте життєдайне повітря. Девід раніше ніколи не мешкав у селі, тому його дивує, що в Дубечному всі знають про всіх усе.«Дуже цікавить ваша культура, – підкреслює волонтер. – Ми в Америці також святкуємо Пасху та Різдво. Але в Україні так багато християнських свят! Коли на Великдень ми рано-ранесенько пішли в церкву, то я був дуже здивований, що побачив повен храм людей, бо думав, що вдосвіта навряд чи кого застанемо. Відвідував богослужіння і на Різдво. А ще дуже сподобалися колядники. Їх було так багато! А на Водохреще купався разом з односельцями в озері Луки».

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