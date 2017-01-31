Відтепер регіональний сервіс МВС Волині працює за новою адресою





Про це повідомили у прес-службі центру.



Зазначають, що відтепер центр надаватиме послуги за новою адресою: 43023, м. Луцьк, вул. Єршова, 3, довідковий телефон: (0332) 749115.



Територіальний сервісний центр 0741, який надає послуги: реєстрації транспортних засобів, видачі посвідчення водія, та ін., працює у звичному режимі за адресою: 45603, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, довідкові телефони: (0332) 749119, (0332) 749116.



Нагадаємо, раніше центр базувався на вулиці Конякіна. Але після пожежі його перенесли у село Струмівка, на вулицю Рівненську.

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