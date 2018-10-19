Водію автобуса, який у Луцьку на переході збив дівчину, дали умовний термін





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час судового засідання встановили, що 5 травня обвинувачений, керуючи автобусом марки «ПАЗ 3205», рухався за маршрутом Луцьк-Городище на вулиці Конякіна, в крайній правій смузі руху в напрямку вулиці Карпенка Карого зі швидкістю 56,2 км/год.



Так, під'їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, який розташовується поблизу будинку №24 вулиці Конякіна, водій не надав дорогу пішоходу, яка здійснювала перехід проїзної частини зліва на право відносно руху транспортного засобу, та здійснив наїзд на неї.



Внаслідок ДТП дівчина отримала численні травми, зокрема відкритої черепно-мозкової травми у вигляді перелому скроневої кістки.



Відзначимо, що водій свою вину визнав повністю, зазначивши, що повністю відшкодував витрати на лікування. Натомість потерпіла наголосила, що моральних та матеріальних претензій до обвинуваченого не має та просила суду суворо його не карати.



Суд визнав водія автобуса винним та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами, змінивши його на один рік умовного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій рейсового автобуса Луцьк-Городище, який збив дівчину на пішохідному переході на вулиці Конякіна , отримав умовне покарання терміном на один рік.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час судового засідання встановили, що 5 травня обвинувачений, керуючи автобусом марки «ПАЗ 3205», рухався за маршрутом Луцьк-Городище на вулиці Конякіна, в крайній правій смузі руху в напрямку вулиці Карпенка Карого зі швидкістю 56,2 км/год.Так, під'їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, який розташовується поблизу будинку №24 вулиці Конякіна, водій не надав дорогу пішоходу, яка здійснювала перехід проїзної частини зліва на право відносно руху транспортного засобу, та здійснив наїзд на неї.Внаслідок ДТП дівчина отримала численні травми, зокрема відкритої черепно-мозкової травми у вигляді перелому скроневої кістки.Відзначимо, що водій свою вину визнав повністю, зазначивши, що повністю відшкодував витрати на лікування. Натомість потерпіла наголосила, що моральних та матеріальних претензій до обвинуваченого не має та просила суду суворо його не карати.Суд визнав водія автобуса винним та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами, змінивши його на один рік умовного.

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