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Хвороби від кондиціонера: чого може коштувати здоров'ю прохолода в приміщенні

Хвороби від кондиціонера: чого може коштувати здоров'ю прохолода в приміщенні
Часте використання побутового кондиціонера може викликати легіонельоз через виникнення хвороботворних мікроорганізмів всередині побутового приладу.

Про це повідомив екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас, пише УНН.

"Хвороба легіонельоз пов’язана із побутовими кондиціонерами. Хвороботворні мікроорганізми виникають на внутрішньому блоці кондиціонерів і з холодним повітрям потрапляють безпосередньо до кімнати, де з крапельками аерозолю швидко проникають у дихальні шляхи людини", - розповів лікар.

За його словами, кондиціонер також позбавляє приміщення кисню, оскільки робота побутового приладу передбачає, що вікна мають бути зачинені.

Також лікар уточнив, що кондиціонер варто чистити щонайменше раз на тиждень – треба діставати і чистити фільтр, оскільки на ньому утворюється конденсат і з'являються хвороботворні мікроорганізми. Крім механічного очищення фільтр кондиціонера треба ще й дезінфікувати, а в ідеальному випадку – замінювати елементи, оскільки дезінфікуючі засоби після обробки деталей кондиціонера можуть потрапляти у повітря.

Легіонельоз - сапронозное гостре інфекційне захворювання, обумовлене різними видами мікроорганізмів, що відносяться до роду Legionella. Захворювання протікає, як правило, з вираженою лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням легень, центральної нервової системи, органів травлення, можливий розвиток синдрому поліорганної недостатності.

Зауважимо, що користування кондиціонерами з кожним роком стає все більшою необхідністю для українців у зв’язку із кліматичними змінами.

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Теги: кондиціонер, прохолода, хвороби
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