У Луцьку – проблеми з водопостачанням на двох вулицях

На двох вулицях Луцька та селі Струмівка – проблеми з водопостачанням.Про це повідомили у прес-службі Луцькради.5 червня, з 10:00 до 18:00 год., тимчасово припинять водопостачання в селі Струмівка (в районі бару «Околиця»), та понизять тиск води по вулцях Гущанській та Єршова в місті Луцьку.Причина пониження тиску води – ремонтні роботи у зв’язку з проведенням заміни ділянки центрального водогону діаметром 600 мм.«Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.