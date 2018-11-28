У Луцьку – проблеми з водопостачанням на двох вулицях
Сьогодні, 16:36
На двох вулицях Луцька та селі Струмівка – проблеми з водопостачанням.
Про це повідомили у прес-службі Луцькради.
5 червня, з 10:00 до 18:00 год., тимчасово припинять водопостачання в селі Струмівка (в районі бару «Околиця»), та понизять тиск води по вулцях Гущанській та Єршова в місті Луцьку.
Причина пониження тиску води – ремонтні роботи у зв’язку з проведенням заміни ділянки центрального водогону діаметром 600 мм.
«Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі Луцькради.
5 червня, з 10:00 до 18:00 год., тимчасово припинять водопостачання в селі Струмівка (в районі бару «Околиця»), та понизять тиск води по вулцях Гущанській та Єршова в місті Луцьку.
Причина пониження тиску води – ремонтні роботи у зв’язку з проведенням заміни ділянки центрального водогону діаметром 600 мм.
«Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.
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