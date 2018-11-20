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У Луцьку на мосту Шевченка хочуть зробити три смуги руху

У Луцьку на мосту Шевченка хочуть зробити три смуги руху
Міська влада планує суттєво покращити пропускну на мосту вулиці Шевченка у Луцьку. На разі міст перебуває у ненайкращому стані, але проект його реконструкції вже готовий.

Про найближчі плани у інтерв'ю виданню "Волинь24" розповів перший заступник міського голови Луцька Григорій Недопад.

«Ми хочемо зробити розширення до трьох смуг руху. І встановити реверсний світлофор для того, щоб зранку з вулиці Чернишевського чи вулиці Шевченка було два заїзди в Луцьк, а ввечері був виїзд із міста Луцька. Ми розуміємо, що на сьогодні є проблема, не справляється світлофор. Коли буде достатнє фінансування – ми завершимо цей проєкт», – переконаний Григорій Недопад.

На думку посадовця, розв’яже проблему перетину моста на вулиці Шевченка.

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Теги: ремонт, Луцьк, міст, Шевченка
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