У Луцьку на мосту Шевченка хочуть зробити три смуги руху
Сьогодні, 19:51
Міська влада планує суттєво покращити пропускну на мосту вулиці Шевченка у Луцьку. На разі міст перебуває у ненайкращому стані, але проект його реконструкції вже готовий.
Про найближчі плани у інтерв'ю виданню "Волинь24" розповів перший заступник міського голови Луцька Григорій Недопад.
«Ми хочемо зробити розширення до трьох смуг руху. І встановити реверсний світлофор для того, щоб зранку з вулиці Чернишевського чи вулиці Шевченка було два заїзди в Луцьк, а ввечері був виїзд із міста Луцька. Ми розуміємо, що на сьогодні є проблема, не справляється світлофор. Коли буде достатнє фінансування – ми завершимо цей проєкт», – переконаний Григорій Недопад.
На думку посадовця, розв’яже проблему перетину моста на вулиці Шевченка.
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Про найближчі плани у інтерв'ю виданню "Волинь24" розповів перший заступник міського голови Луцька Григорій Недопад.
«Ми хочемо зробити розширення до трьох смуг руху. І встановити реверсний світлофор для того, щоб зранку з вулиці Чернишевського чи вулиці Шевченка було два заїзди в Луцьк, а ввечері був виїзд із міста Луцька. Ми розуміємо, що на сьогодні є проблема, не справляється світлофор. Коли буде достатнє фінансування – ми завершимо цей проєкт», – переконаний Григорій Недопад.
На думку посадовця, розв’яже проблему перетину моста на вулиці Шевченка.
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