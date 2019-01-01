На Волині чоловік упіймав 8-кілограмового коропа. ФОТО
Сьогодні, 17:08
Волинянин Володимир Пухкий упіймав чималу рибину на одній із водойм.
Про улов написали на сторінці "Рибалка на Волині" у facebook.
За інформацією, рибина заважила 8 кілограмів.
"8 кг, Боголюби", - йдеться у дописі.
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Про улов написали на сторінці "Рибалка на Волині" у facebook.
За інформацією, рибина заважила 8 кілограмів.
"8 кг, Боголюби", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині чоловік упіймав рибу-велетня
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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