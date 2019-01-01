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На Волині чоловік упіймав 8-кілограмового коропа. ФОТО

На Волині чоловік упіймав 8-кілограмового коропа. ФОТО
Волинянин Володимир Пухкий упіймав чималу рибину на одній із водойм.

Про улов написали на сторінці "Рибалка на Волині" у facebook.

За інформацією, рибина заважила 8 кілограмів.

"8 кг, Боголюби", - йдеться у дописі.

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На Волині чоловік упіймав 8-кілограмового коропа. ФОТО
На Волині чоловік упіймав 8-кілограмового коропа. ФОТО


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Теги: риба, улов
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