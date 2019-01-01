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Лучанина, який вбив і викинув тіло чоловіка у відстійник, взяли під варту

Лучанина, який вбив і викинув тіло чоловіка у відстійник, взяли під варту
48-річному лучанину, якого підозрюють в умисному вбивстві на рік молодшого чоловіка, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Пізно ввечері 21 травня 2019 року у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку зловмисник під час сварки завдав потерпілому не менше десяти сконцентрованих ударів руками і ногами, а в подальшому задушив, - пише прокуратура Волині.

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Аби приховати злочин, помістив тіло убитої ним жертви у багажник авто, вивіз за місто й викинув у яму-відстійник неподалік села Липляни Ківерцівського району, де його і знайшли наступного дня.

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Затриманому невдовзі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

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Теги: вбивство, лучанин, відстійник
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