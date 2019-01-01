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MONATIK вперше розсекретив імена своїх синів

MONATIK вперше розсекретив імена своїх синів
Український мультиартист з Луцька MONATIK, який відіграв грандіозний концерт на НСК "Олімпійський", вперше назвав імена своїх синів.

Виконавець воліє не виносити особисте на публіку. Іноді Дмитро розповідає про дружину та навіть показує, як проводить час зі своїми двома синами. Їхні обличчя зірковий батько поки не наважується показати, пише ТСН.

Однак врешті вирішив розсекретити імена своїх малюків. Зробив це Монатік у своєму сольному альбомі. У кінці платівки у outro співак вперше називає імена синів:

"Сподіваюся, через 30 років я щасливий дід разом з нашими сім'ями сядемо за стіл, послухаємо цей текст, сповнені щастя веселощів. Старший успішний, молодший успішний, все ж такі мрійники. Гарні до неможливості. Це від матері. Знаєте, іноді неможливо словами завершити, музика може допомогти, іноді неможливо словами завершити, но може допомогти музика. Просто послухайте. Коли нелегкий вибір, глибше вдихніть і до серця дослухайтеся, просто послухайте… Це від душі, для Дані та Платоші", - підсумував такими словами кінець альбому Монатік, оголосивши імена синів.

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Теги: музика, MONATIK
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