вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Суд покарав волинянина, який п’яним їздив на скутері

Суд покарав волинянина, який п’яним їздив на скутері
У Любешівському районі суд визнав винним 27-річного водія, який керував скутером у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні затримали нетверезого водія Suzuki Leds 2 у квітні, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.

Водій мав ознаки алкосп’яніння та пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесреру «Драгер» чи у Любешівській ЦРЛ відмовився у присутності двох свідів.

Працівники поліції оформили адміністративні матеріали на водія скутера за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому порядку.

Розгляд справи здійснив Любешівський районний суд у травні цього року та виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів, що становить 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами терміном на 1 рік.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд покарав волинянина, який п’яним їздив на скутері
Сьогодні, 18:40
Вузькоколійка до Каменя-Каширського 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:12
Великий переполох у Луцьку: повідомили про замінування торгових центрів, пологового та психлікарні
Сьогодні, 17:47
MONATIK вперше розсекретив імена своїх синів
Сьогодні, 17:33
Лучанина, який вбив і викинув тіло чоловіка у відстійник, взяли під варту
Сьогодні, 17:23
Схожі новини
За спробу дати хабар поліцейським волинянин відбувся штрафом За спробу дати хабар поліцейським волинянин відбувся штрафом
01 червень, 22:43
Лучанина судили за торгівлю спиртом Лучанина судили за торгівлю спиртом
26 травень, 09:54
Відбулася штрафом: судили водійку, яка збила мотоцикліста поблизу Ратного Відбулася штрафом: судили водійку, яка збила мотоцикліста поблизу Ратного
25 травень, 09:46
«Волиньгаз» відмовляється сплачувати штраф у «справі коефіцієнтів». ВІДЕО «Волиньгаз» відмовляється сплачувати штраф у «справі коефіцієнтів». ВІДЕО
12 квітень, 08:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
02 червень, 14:56
 1
2 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
02 червень, 11:15
 1
Суд покарав волинянина, який п’яним їздив на скутері
Сьогодні, 18:40
 0
Вузькоколійка до Каменя-Каширського 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:12
 0
Великий переполох у Луцьку: повідомили про замінування торгових центрів, пологового та психлікарні
Сьогодні, 17:47
 0
Медіа
відео
1/8
﻿