Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 червня





У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі близько +14…+16 градусів, удень – +26…+27. Вітер східний, північно-східний і північний, 2-6 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі близько +14…+16 градусів, удень – +26…+27. Вітер східний, північно-східний і північний, 2-6 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію