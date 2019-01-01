Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 червня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +14…+16 градусів, удень – +26…+27. Вітер східний, північно-східний і північний, 2-6 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +14…+16 градусів, удень – +26…+27. Вітер східний, північно-східний і північний, 2-6 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 червня
Сьогодні, 20:00
Помер поранений поліцейськими 5-річний хлопчик
Сьогодні, 19:59
У Луцьку на мосту Шевченка хочуть зробити три смуги руху
Сьогодні, 19:51
У Києві обвалилась частина навчального закладу
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 червня
Сьогодні, 19:00