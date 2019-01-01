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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 червня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько +14…+16 градусів, удень – +26…+27. Вітер східний, північно-східний і північний, 2-6 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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