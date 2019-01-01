Помер поранений поліцейськими 5-річний хлопчик





Про це



Нагадаємо, 31 травня



Наразі основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які напідпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.



3 червня Державне бюро розслідувань перекваліфікувало на більш тяжчу статтю, інкриміновану затриманим поліцейським.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятирічний хлопчик з Переяслав-Хмельницького Київської області, поранений поліцейськими, помер у лікарні.Про це «24 каналу» повідомили у лікарні.Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва.Наразі основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які напідпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.3 червня Державне бюро розслідувань перекваліфікувало на більш тяжчу статтю, інкриміновану затриманим поліцейським.

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