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Помер поранений поліцейськими 5-річний хлопчик

Помер поранений поліцейськими 5-річний хлопчик
П’ятирічний хлопчик з Переяслав-Хмельницького Київської області, поранений поліцейськими, помер у лікарні.

Про це «24 каналу» повідомили у лікарні.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва.

Наразі основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які напідпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

3 червня Державне бюро розслідувань перекваліфікувало на більш тяжчу статтю, інкриміновану затриманим поліцейським.

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Теги: хлопчик, поранення, голова, куля, Переяслав-Хмельницький
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