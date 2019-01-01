«Тут лікуються мої рідні», – Степан Івахів про волинську лікарню. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Олександр Савченко.



Вже п’ятий рік медичний заклад очолює молодий професіонал, лікар вищої кваліфікаційної категорії Олег Самчук. Саме його називають рушієм змін у лікарні. І пишатися медичному об’єднанню є чим. Лише сьогодні відвідувачам продемонстрували новий операційний блок, відділення реанімації, відремонтовану покрівлю одного з корпусів,



Головний лікар Олег Самчук провів екскурсію усім присутнім в оновлені відділення лікарні. Серед них – сучасний європейського рівня операційний блок №1 з окремим інфекційним блоком та трьома операційними. Останні, до слова, укомплектовані новітнім потужним обладнанням провідних європейських фірм: наркозно-дихальні апарати, операційні лампи та хірургічний відсмоктувач, монітори пацієнта, операційні столи, підвісні консолі тощо. Вартість проекту – близько чотирьох мільйонів гривень, з яких пів мільйона – власні кошти МТМО та 3,5 мільйона гривень виділили з міського бюджету.





Окрім того, відкрили модернізоване відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, яке відповідає світовим стандартам надання невідкладної медичної допомоги.







— Реанімаційне відділення розраховане на 12 ліжок та при потребі може бути збільшене. Завдяки влаштованим скляним перегородкам у реанімаційних залах покращились умови нагляду медичним персоналом за пацієнтами. Медичне обладнання для спостереження за основними показниками стану пацієнта розміщене на функціональних підвісних консолях, що дає вільний доступ медичного персоналу до пацієнта, – розповів Олег Самчук.



Вартість облаштування реанімації становить 3,4 мільйона гривень, з яких чотириста тисяч гривень – власні кошти МТМО та три мільйони виділили з міського бюджету.





Окрім того, за сприянням народного депутата України Степана Івахіва в лікарні відремонтували ремонт покрівлі інфекційно-неврологічного корпусу. Обійшлося це в 1,3 мільйона гривень з субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій.



— Це чудовий приклад того, як повинні співпрацювати різні гілки влади. Беззаперечно, найбільша заслуга розвитку медичного закладу – керівника Олега Самчука. Після його приходу на посаду головного лікаря Ковельського МТМО – медзаклад змінюється на очах. Для мене особисто найбільший доказ того, що я вірю в цей заклад, те, що тут лікуються мої рідні. Я знаю, що тим професіоналам, які тут працюють, можна довірити здоров’я близької людини, – промовив Степан Івахів.







Також, протягом трьох років співпраці Ковельського МТМО з обласною державною адміністрацією, обласною радою, управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації та Ковельською міською радою для покращення діагностично-радіологічної служби Ковельського МТМО залучено інвестора ТзОВ Гемо Луцьк, яким встановлено в 2016 році комп’ютерний томограф SIЕMENS SOMATOM Emotion 6S. В квітні 2019 року апарат замінений на новий, більш потужніший SIЕMENS SOMATOM Emotion 16S. Цим же інвестором встановлено новітній суперпотужний апарат магнітно-резонансної томографії (SIЕMENS Avanto 1,5 Тл). Для його розташування проведений капітальний ремонт приміщення відповідно до стандартів. Загальна вартість проекту - 1,2 млн. євро.



Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко відзначив, що ковельська лікарня – одна з найкращих в області. Саме тому сюди вдається залучати інвестиції, бо бізнес довіряє лідерам.









— Медицина на Волині загалом розвивається стрімко. А Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання рухається семимильними кроками. Реанімація на 12-15 місць – це масштаби обласного центру. Однак, враховуючи те, що Ковель в майбутньому перспективний госпітальний округ, розвиватися ще є куди. Важливо, що команда, яка працює в медичному закладі, прагне позитивних змін та зрушень. Приємно, що є повна співпраця з мерією. В них є розуміння того, що здоров’я людей – коштовніше, ніж ліхтарі на якійсь з вулиць. Я радію, що в країні є професіонали, які розвивають державу, – зазначив Олександр Ілліч.



Не менш потужною базою для розвитку медичного закладу є співпраця зі Світовим банком. За період 2017-2018 років завдяки реалізації в області проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» Ковельське МТМО отримало



Насамкінець гостям представили подарунок благодійника – Олександр Шитіков, який вже неодноразово фінансово підтримував лікарню.





Під час оглядин відзначили й тих, хто найбільше долучився працею та інвестиціями до розбудови лікарні. Окремих медиків нагородили подяками та грамотами голови обласної державної адміністрації. Натомість колектив лікарні тим, хто розбудовує медичний заклад, подарував відзнаки Ковельського МТМО, яке прагнуть зробити відомим в Україні та світі брендом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання осучаснюється та вдосконалюється семимильними кроками.Про це на своїй сторінці у facebook написав голова Волинської ОДАВже п’ятий рік медичний заклад очолює молодий професіонал, лікар вищої кваліфікаційної категорії. Саме його називають рушієм змін у лікарні. І пишатися медичному об’єднанню є чим. Лише сьогодні відвідувачам продемонстрували новий операційний блок, відділення реанімації, відремонтовану покрівлю одного з корпусів, магнітний томограф та сучасну скульптуру на території.Головний лікар Олег Самчук провів екскурсію усім присутнім в оновлені відділення лікарні. Серед них – сучасний європейського рівня операційний блок №1 з окремим інфекційним блоком та трьома операційними. Останні, до слова, укомплектовані новітнім потужним обладнанням провідних європейських фірм: наркозно-дихальні апарати, операційні лампи та хірургічний відсмоктувач, монітори пацієнта, операційні столи, підвісні консолі тощо. Вартість проекту – близько чотирьох мільйонів гривень, з яких пів мільйона – власні кошти МТМО та 3,5 мільйона гривень виділили з міського бюджету.Окрім того, відкрили модернізоване відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, яке відповідає світовим стандартам надання невідкладної медичної допомоги.— Реанімаційне відділення розраховане на 12 ліжок та при потребі може бути збільшене. Завдяки влаштованим скляним перегородкам у реанімаційних залах покращились умови нагляду медичним персоналом за пацієнтами. Медичне обладнання для спостереження за основними показниками стану пацієнта розміщене на функціональних підвісних консолях, що дає вільний доступ медичного персоналу до пацієнта, – розповів Олег Самчук.Вартість облаштування реанімації становить 3,4 мільйона гривень, з яких чотириста тисяч гривень – власні кошти МТМО та три мільйони виділили з міського бюджету.Окрім того, за сприянням народного депутата України Степана Івахіва в лікарні відремонтували ремонт покрівлі інфекційно-неврологічного корпусу. Обійшлося це в 1,3 мільйона гривень з субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій.— Це чудовий приклад того, як повинні співпрацювати різні гілки влади. Беззаперечно, найбільша заслуга розвитку медичного закладу – керівника Олега Самчука. Після його приходу на посаду головного лікаря Ковельського МТМО – медзаклад змінюється на очах. Для мене особисто найбільший доказ того, що я вірю в цей заклад, те, що тут лікуються мої рідні. Я знаю, що тим професіоналам, які тут працюють, можна довірити здоров’я близької людини, – промовив Степан Івахів.Також, протягом трьох років співпраці Ковельського МТМО з обласною державною адміністрацією, обласною радою, управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації та Ковельською міською радою для покращення діагностично-радіологічної служби Ковельського МТМО залучено інвестора ТзОВ Гемо Луцьк, яким встановлено в 2016 році комп’ютерний томограф SIЕMENS SOMATOM Emotion 6S. В квітні 2019 року апарат замінений на новий, більш потужніший SIЕMENS SOMATOM Emotion 16S. Цим же інвестором встановлено новітній суперпотужний апарат магнітно-резонансної томографії (SIЕMENS Avanto 1,5 Тл). Для його розташування проведений капітальний ремонт приміщення відповідно до стандартів. Загальна вартість проекту - 1,2 млн. євро.Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко відзначив, що ковельська лікарня – одна з найкращих в області. Саме тому сюди вдається залучати інвестиції, бо бізнес довіряє лідерам.— Медицина на Волині загалом розвивається стрімко. А Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання рухається семимильними кроками. Реанімація на 12-15 місць – це масштаби обласного центру. Однак, враховуючи те, що Ковель в майбутньому перспективний госпітальний округ, розвиватися ще є куди. Важливо, що команда, яка працює в медичному закладі, прагне позитивних змін та зрушень. Приємно, що є повна співпраця з мерією. В них є розуміння того, що здоров’я людей – коштовніше, ніж ліхтарі на якійсь з вулиць. Я радію, що в країні є професіонали, які розвивають державу, – зазначив Олександр Ілліч.Не менш потужною базою для розвитку медичного закладу є співпраця зі Світовим банком. За період 2017-2018 років завдяки реалізації в області проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» Ковельське МТМО отримало сучасне медичне обладнання та комп’ютерну техніку на суму 18, 9 мільйона гривень. За ці кошти було придбано й сучасну рентген агіографічну систему Infinix-i Core + INFX-8000V/G3, Toshiba, що значно підсилило потужність лікувальних закладів медичного об’єднання.Насамкінець гостям представили подарунок благодійника – скульптуру під назвою «Розвиток» , яку встановили перед входом у медичний заклад. Профінансував об’ємно-просторову композицію – місцевий підприємець, який вже неодноразово фінансово підтримував лікарню.Під час оглядин відзначили й тих, хто найбільше долучився працею та інвестиціями до розбудови лікарні. Окремих медиків нагородили подяками та грамотами голови обласної державної адміністрації. Натомість колектив лікарні тим, хто розбудовує медичний заклад, подарував відзнаки Ковельського МТМО, яке прагнуть зробити відомим в Україні та світі брендом.

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