Зеленський призначив волинянина представником президента в Конституційному Суді

Володимир Зеленський видав указ про призначення Федора Веніславського представником президента в Конституційному Суді України.



Відповідний указ



"Призначити Веніславського Федора Володимировича Представником Президента України в Конституційному Суді України", - йдеться в документі.



Як відомо, Федір Веніславський родом із Волинської області, але живе і працює в Харкові - він доцент кафедри конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.



Веніславський служив в АТО за мобілізацією в Державній прикордонній службі. Крім того, він є співавтором закону про люстрацію, а також брав участь у конкурсі на посаду члена Національного агентства з протидії корупції.



Влітку 2016 року Веніславський балотувався як самовисуванець на окрузі №23 на Волині під час довиборів до Ради, але не переміг. На виборах 2014 року у нього був третій результат в окрузі.



Довідка:



Федір Веніславський народився в Олиці у сім'ї селянина. З 1976 по 1986 рр. навчався в Олицькій середній школі, яку закінчив зі срібною медаллю.



Трудову діяльність розпочав у 1986 р. робітником будівельної бригади колгоспу ім. Леніна (смт Олика).



З 1987 по 1989 рр. проходив військову службу в радянській армії, звільнився в званні сержанта.



У 1989 р. поступив на навчання до Харківського юридичного інституту, у 1994 р. закінчив з відзнакою Українську державну юридичну академію та поступив на навчання до аспірантури Української державної юридичної академії на кафедру конституційного права України.



У 1997 р. закінчив аспірантуру і був направлений на роботу асистентом кафедри конституційного права України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.



У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема дисертації «Конституційні основи взаємовідносин законодавчої та виконавчої влади в Україні».



У 2003 р. призначений на посаду доцента кафедри конституційного права України.



Є автором та співавтором більше 100 наукових, науково-методичних, науково-публіцистичних робіт з проблем організації та функціонування органів державної влади в Україні, забезпечення прав та свобод людини і громадянина.



Брав участь в законопроектній роботі; готував висновки за справами, що знаходяться у провадженні Конституційного Суду України.



У 2001 р. за контрактом з Міністерством юстиції України проводив дослідження правової системи України на замовлення Світового банку.



У 2004 р. за спільним замовленням Міністерства юстиції Канади і Міністерства юстиції України досліджував причини корупції в Україні в рамках проекту сприяння доброчесності в державному секторі.



У 2014 р. проводив дослідження якості судових рішень за результатами розгляду виборчих спорів судами України.



Брав участь у робочій групі з доопрацювання проекту Закону України «Про очищення влади».



Від імені правозахисних організацій неодноразово відстоював права людини в судах, надавав безкоштовні юридичні консультації соціально незахищеним верствам населення.



Одружений, має двох синів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президентвидав указ про призначенняпредставником президента в Конституційному Суді України.Відповідний указ №351/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ "Призначити Веніславського Федора Володимировича Представником Президента України в Конституційному Суді України", - йдеться в документі.Як відомо, Федір Веніславський родом із Волинської області, але живе і працює в Харкові - він доцент кафедри конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.Веніславський служив в АТО за мобілізацією в Державній прикордонній службі. Крім того, він є співавтором закону про люстрацію, а також брав участь у конкурсі на посаду члена Національного агентства з протидії корупції.Влітку 2016 року Веніславський балотувався як самовисуванець на окрузі №23 на Волині під час довиборів до Ради, але не переміг. На виборах 2014 року у нього був третій результат в окрузі.Федір Веніславський народився в Олиці у сім'ї селянина. З 1976 по 1986 рр. навчався в Олицькій середній школі, яку закінчив зі срібною медаллю.Трудову діяльність розпочав у 1986 р. робітником будівельної бригади колгоспу ім. Леніна (смт Олика).З 1987 по 1989 рр. проходив військову службу в радянській армії, звільнився в званні сержанта.У 1989 р. поступив на навчання до Харківського юридичного інституту, у 1994 р. закінчив з відзнакою Українську державну юридичну академію та поступив на навчання до аспірантури Української державної юридичної академії на кафедру конституційного права України.У 1997 р. закінчив аспірантуру і був направлений на роботу асистентом кафедри конституційного права України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема дисертації «Конституційні основи взаємовідносин законодавчої та виконавчої влади в Україні».У 2003 р. призначений на посаду доцента кафедри конституційного права України.Є автором та співавтором більше 100 наукових, науково-методичних, науково-публіцистичних робіт з проблем організації та функціонування органів державної влади в Україні, забезпечення прав та свобод людини і громадянина.Брав участь в законопроектній роботі; готував висновки за справами, що знаходяться у провадженні Конституційного Суду України.У 2001 р. за контрактом з Міністерством юстиції України проводив дослідження правової системи України на замовлення Світового банку.У 2004 р. за спільним замовленням Міністерства юстиції Канади і Міністерства юстиції України досліджував причини корупції в Україні в рамках проекту сприяння доброчесності в державному секторі.У 2014 р. проводив дослідження якості судових рішень за результатами розгляду виборчих спорів судами України.Брав участь у робочій групі з доопрацювання проекту Закону України «Про очищення влади».Від імені правозахисних організацій неодноразово відстоював права людини в судах, надавав безкоштовні юридичні консультації соціально незахищеним верствам населення.Одружений, має двох синів.

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