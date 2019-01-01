Зеленський призначив волинянина представником президента в Конституційному Суді
Сьогодні, 22:17
Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення Федора Веніславського представником президента в Конституційному Суді України.
Відповідний указ №351/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Веніславського Федора Володимировича Представником Президента України в Конституційному Суді України", - йдеться в документі.
Як відомо, Федір Веніславський родом із Волинської області, але живе і працює в Харкові - він доцент кафедри конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Веніславський служив в АТО за мобілізацією в Державній прикордонній службі. Крім того, він є співавтором закону про люстрацію, а також брав участь у конкурсі на посаду члена Національного агентства з протидії корупції.
Влітку 2016 року Веніславський балотувався як самовисуванець на окрузі №23 на Волині під час довиборів до Ради, але не переміг. На виборах 2014 року у нього був третій результат в окрузі.
Довідка:
Федір Веніславський народився в Олиці у сім'ї селянина. З 1976 по 1986 рр. навчався в Олицькій середній школі, яку закінчив зі срібною медаллю.
Трудову діяльність розпочав у 1986 р. робітником будівельної бригади колгоспу ім. Леніна (смт Олика).
З 1987 по 1989 рр. проходив військову службу в радянській армії, звільнився в званні сержанта.
У 1989 р. поступив на навчання до Харківського юридичного інституту, у 1994 р. закінчив з відзнакою Українську державну юридичну академію та поступив на навчання до аспірантури Української державної юридичної академії на кафедру конституційного права України.
У 1997 р. закінчив аспірантуру і був направлений на роботу асистентом кафедри конституційного права України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема дисертації «Конституційні основи взаємовідносин законодавчої та виконавчої влади в Україні».
У 2003 р. призначений на посаду доцента кафедри конституційного права України.
Є автором та співавтором більше 100 наукових, науково-методичних, науково-публіцистичних робіт з проблем організації та функціонування органів державної влади в Україні, забезпечення прав та свобод людини і громадянина.
Брав участь в законопроектній роботі; готував висновки за справами, що знаходяться у провадженні Конституційного Суду України.
У 2001 р. за контрактом з Міністерством юстиції України проводив дослідження правової системи України на замовлення Світового банку.
У 2004 р. за спільним замовленням Міністерства юстиції Канади і Міністерства юстиції України досліджував причини корупції в Україні в рамках проекту сприяння доброчесності в державному секторі.
У 2014 р. проводив дослідження якості судових рішень за результатами розгляду виборчих спорів судами України.
Брав участь у робочій групі з доопрацювання проекту Закону України «Про очищення влади».
Від імені правозахисних організацій неодноразово відстоював права людини в судах, надавав безкоштовні юридичні консультації соціально незахищеним верствам населення.
Одружений, має двох синів.
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Відповідний указ №351/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Веніславського Федора Володимировича Представником Президента України в Конституційному Суді України", - йдеться в документі.
Як відомо, Федір Веніславський родом із Волинської області, але живе і працює в Харкові - він доцент кафедри конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Веніславський служив в АТО за мобілізацією в Державній прикордонній службі. Крім того, він є співавтором закону про люстрацію, а також брав участь у конкурсі на посаду члена Національного агентства з протидії корупції.
Влітку 2016 року Веніславський балотувався як самовисуванець на окрузі №23 на Волині під час довиборів до Ради, але не переміг. На виборах 2014 року у нього був третій результат в окрузі.
Довідка:
Федір Веніславський народився в Олиці у сім'ї селянина. З 1976 по 1986 рр. навчався в Олицькій середній школі, яку закінчив зі срібною медаллю.
Трудову діяльність розпочав у 1986 р. робітником будівельної бригади колгоспу ім. Леніна (смт Олика).
З 1987 по 1989 рр. проходив військову службу в радянській армії, звільнився в званні сержанта.
У 1989 р. поступив на навчання до Харківського юридичного інституту, у 1994 р. закінчив з відзнакою Українську державну юридичну академію та поступив на навчання до аспірантури Української державної юридичної академії на кафедру конституційного права України.
У 1997 р. закінчив аспірантуру і був направлений на роботу асистентом кафедри конституційного права України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема дисертації «Конституційні основи взаємовідносин законодавчої та виконавчої влади в Україні».
У 2003 р. призначений на посаду доцента кафедри конституційного права України.
Є автором та співавтором більше 100 наукових, науково-методичних, науково-публіцистичних робіт з проблем організації та функціонування органів державної влади в Україні, забезпечення прав та свобод людини і громадянина.
Брав участь в законопроектній роботі; готував висновки за справами, що знаходяться у провадженні Конституційного Суду України.
У 2001 р. за контрактом з Міністерством юстиції України проводив дослідження правової системи України на замовлення Світового банку.
У 2004 р. за спільним замовленням Міністерства юстиції Канади і Міністерства юстиції України досліджував причини корупції в Україні в рамках проекту сприяння доброчесності в державному секторі.
У 2014 р. проводив дослідження якості судових рішень за результатами розгляду виборчих спорів судами України.
Брав участь у робочій групі з доопрацювання проекту Закону України «Про очищення влади».
Від імені правозахисних організацій неодноразово відстоював права людини в судах, надавав безкоштовні юридичні консультації соціально незахищеним верствам населення.
Одружений, має двох синів.
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