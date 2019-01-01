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Хто відповість за смерть дитини: у Луцьку пікетували управління поліції. ФОТО

Хто відповість за смерть дитини: у Луцьку пікетували управління поліції. ФОТО
У Луцьку активісти пікетували Головне управління Національної поліції у Волинській області через смерть 5-річного хлопчика, якого важко поранили поліцейські.

Про це у facebook повідомила активістка Оля Валянік.

Люди прийшли під управління поліції зі свічками та плакатами з написом "Хто відповість за смерть дитини?".

Хто відповість за смерть дитини: у Луцьку пікетували управління поліції. ФОТО

Хто відповість за смерть дитини: у Луцьку пікетували управління поліції. ФОТО

Хто відповість за смерть дитини: у Луцьку пікетували управління поліції. ФОТО

Хто відповість за смерть дитини: у Луцьку пікетували управління поліції. ФОТО

Хто відповість за смерть дитини: у Луцьку пікетували управління поліції. ФОТО

Хто відповість за смерть дитини: у Луцьку пікетували управління поліції. ФОТО


Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва.

Закривавленого хлопчика на вулиці знайшли його батьки, які спочатку подумали, що дитина вдарилась головою об бруківку і так сильно поранилась. Проте уже в лікарні медики діагностували вогнепальне поранення.

Згодом у Державному бюро розслідувань заявили, що причетними до поранення можуть бути поліцейські.

"Встановлено, що до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині можуть бути причетними два працівники Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області", - заявили в ДБР.

Пізніше в поліції повідомили, що "вжитими заходами слідчих та оперативних працівників поліції вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу".

Наразі основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які напідпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Хлопчик перебував у дуже важкому стані та був підключений до апарату штучної вентиляції легень, однак медикам врятувати його життя не вдалося.

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Теги: пікет, поліція, хлопчик, смерть
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Коментарі 2
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Хто- а НІХТО вся нова реформована поліція захищає своііх недолугих працівників-злочинців які плюють на закон і нахабно порушують його.Створені цілі департаменти що захищають ііх і іхні протиправні дііі "Тарасікі " з департаменту правового забезпечення патрульноіі поліцііі ходять по судам і носять клопотання довіреності за порушників закону у правоохороних органах .А цілі аваковські генерали не бачать протиправних дій своііх підлеглих напишуть що вони діяли в межах своііх повноважень по закону, пофіг докази пофіг життя .Аваков і Свядченко та інші у відставку
Ганьба
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двоє пяних придурків в вільний від роботи час, стріляли і попали в дитину. в чому винен аваков, чи управління поліції в луцьку?
активіст в одесі ножем зарізав чоловіка, луцьких активістів в відставку!
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