Хвиля «замінувань» у Луцьку – перевіряють ще один супермаркет. ФОТО





Відвідувачів цілодобового маркету евакуювали - про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Нагадаємо, раніше правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування



Подібну інформацію силовики отримують уже четвертий день поспіль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому супермаркеті "Сільпо", що по вулиці Кравчука, шукають вибухівку.Відвідувачів цілодобового маркету евакуювали - про цеповідомили очевидці.Нагадаємо, раніше правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування лікарень, житлових будинків , автозаправки та ЦУМу Подібну інформацію силовики отримують уже четвертий день поспіль.

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