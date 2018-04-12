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Хвиля «замінувань» у Луцьку – перевіряють ще один супермаркет. ФОТО

Хвиля «замінувань» у Луцьку – перевіряють ще один супермаркет. ФОТО
У луцькому супермаркеті "Сільпо", що по вулиці Кравчука, шукають вибухівку.

Відвідувачів цілодобового маркету евакуювали - про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Нагадаємо, раніше правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування лікарень, житлових будинків, автозаправки та ЦУМу.

Подібну інформацію силовики отримують уже четвертий день поспіль.

Хвиля «замінувань» у Луцьку – перевіряють ще один супермаркет. ФОТО

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Теги: Сільпо, замінування, евакуація
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Коментарі 2
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Жах
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Пропоную редакції волиньпост і волиньюз і тд перестати наводити паніку! Закрити доступ тимчасово для всіх не з Україїни на новини щодо результатів подій для початку. Якщо той хто це робить небуде бачити результати дестабілізації в Луцьку, та в Україні, то не буде розуміти ефективність своїх дій і теоритично є можливість знайти зловмисника в Україні.. про пости в соц мережі прийдеться відмовитись. Або чекаємо наслідки ще більш жахливі... дайте можливість вирішити це питяння відповідним органам.
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