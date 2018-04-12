Хвиля «замінувань» у Луцьку – перевіряють ще один супермаркет. ФОТО
03 червень, 23:35
У луцькому супермаркеті "Сільпо", що по вулиці Кравчука, шукають вибухівку.
Відвідувачів цілодобового маркету евакуювали - про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Нагадаємо, раніше правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування лікарень, житлових будинків, автозаправки та ЦУМу.
Подібну інформацію силовики отримують уже четвертий день поспіль.
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Відвідувачів цілодобового маркету евакуювали - про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Нагадаємо, раніше правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування лікарень, житлових будинків, автозаправки та ЦУМу.
Подібну інформацію силовики отримують уже четвертий день поспіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Жах
Пропоную редакції волиньпост і волиньюз і тд перестати наводити паніку! Закрити доступ тимчасово для всіх не з Україїни на новини щодо результатів подій для початку. Якщо той хто це робить небуде бачити результати дестабілізації в Луцьку, та в Україні, то не буде розуміти ефективність своїх дій і теоритично є можливість знайти зловмисника в Україні.. про пости в соц мережі прийдеться відмовитись. Або чекаємо наслідки ще більш жахливі... дайте можливість вирішити це питяння відповідним органам.
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