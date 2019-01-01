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Керівництво поліцейських, які поцілили 5-річному хлопчику в голову, відсторонили від служби

Керівництво поліцейських, які поцілили 5-річному хлопчику в голову, відсторонили від служби
Керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків.

Керівництво МВС та Нацполіції висловлює співчуття рідним 5-річного Кирила з приводу його смерті та запевняє,що максимально сприятиме у розслідуванні трагедії. Про це повідомляють на сторінці МВС у facebook.

Підозрювані у смертельному пораненні 5-річного хлопчика у м. Переяслав-Хмельницький Київської області, – були затримані і поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих попри те, що самі підозрювані особи – не сприяють слідству.

На даний момент керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків. Зараз приймаються рішення щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції.

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Теги: поліція, хлопчик, вбивство
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