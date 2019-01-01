Керівництво поліцейських, які поцілили 5-річному хлопчику в голову, відсторонили від служби





Керівництво МВС та Нацполіції висловлює співчуття рідним 5-річного Кирила з приводу його смерті та запевняє,що максимально сприятиме у розслідуванні трагедії. Про це повідомляють на сторінці МВС у



Підозрювані у



На даний момент керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків. Зараз приймаються рішення щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції.

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