Схуд і не хоче їсти: на Волині пес кілька днів чекає господаря на зупинці. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці



Люди пишуть, що собака не проявляє агресії до людей, проте відмовляється від їжі.



"Шукаємо господаря(старого чи нового)!!! Вже 3 дня цей пес знаходиться на зупинці по трасі Ковель – Луцьк /зупинка с. Любитів/. Вдивляється в машини,що проїжджають повз, шукає та чекає господаря. Почав худнути, від їжі відмовляється. Це кобель середнього розміру. Не проявляє агресії до оточуючих", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На зупинці села Любитів, Ковельського району пес уже кілька днів чекає свого господаря.Про це повідомляють на сторінці Kovel Animals у facebook.Люди пишуть, що собака не проявляє агресії до людей, проте відмовляється від їжі."Шукаємо господаря(старого чи нового)!!! Вже 3 дня цей пес знаходиться на зупинці по трасі Ковель – Луцьк /зупинка с. Любитів/. Вдивляється в машини,що проїжджають повз, шукає та чекає господаря. Почав худнути, від їжі відмовляється. Це кобель середнього розміру. Не проявляє агресії до оточуючих", - йдеться в дописі.

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