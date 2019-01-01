Схуд і не хоче їсти: на Волині пес кілька днів чекає господаря на зупинці. ФОТО
Сьогодні, 01:15
На зупинці села Любитів, Ковельського району пес уже кілька днів чекає свого господаря.
Про це повідомляють на сторінці Kovel Animals у facebook.
Люди пишуть, що собака не проявляє агресії до людей, проте відмовляється від їжі.
"Шукаємо господаря(старого чи нового)!!! Вже 3 дня цей пес знаходиться на зупинці по трасі Ковель – Луцьк /зупинка с. Любитів/. Вдивляється в машини,що проїжджають повз, шукає та чекає господаря. Почав худнути, від їжі відмовляється. Це кобель середнього розміру. Не проявляє агресії до оточуючих", - йдеться в дописі.
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Про це повідомляють на сторінці Kovel Animals у facebook.
Люди пишуть, що собака не проявляє агресії до людей, проте відмовляється від їжі.
"Шукаємо господаря(старого чи нового)!!! Вже 3 дня цей пес знаходиться на зупинці по трасі Ковель – Луцьк /зупинка с. Любитів/. Вдивляється в машини,що проїжджають повз, шукає та чекає господаря. Почав худнути, від їжі відмовляється. Це кобель середнього розміру. Не проявляє агресії до оточуючих", - йдеться в дописі.
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