Лише сміттєпереробний завод зможе вирішити проблему з відходами у Луцьку, – еколог





Про це у коментарі власкору Сергій Шеремета.



«Хочемо ми чи ні, але врятувати в майбутньому Луцьк від сміттєвої катастрофи здатне лише будівництво сучасного сміттєпереробного заводу. Європа пішла цим шляхом і нам нікуди не дітися. Звичайно, збудувати такий завод за один чи два роки навряд чи можливо. Але це має бути основна мета. І цей завод буде обслуговувати не лише місто, а й прилеглі райони і села», - зазначив Сергій Шеремета.

Також він додав, що у Луцька єдиний тимчасовий вихід з ситуації – робити другу чергу полігону у Брищі.



«Земельна ділянка у користуванні Департаменту ЖКГ до 2022 року є. Державний акт також. Зараз це єдиний варіант».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лише будівництво сміттєпереробного заводу дозволить уникнути сміттєвого колапсу у Луцьку.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області«Хочемо ми чи ні, але врятувати в майбутньому Луцьк від сміттєвої катастрофи здатне лише будівництво сучасного сміттєпереробного заводу. Європа пішла цим шляхом і нам нікуди не дітися. Звичайно, збудувати такий завод за один чи два роки навряд чи можливо. Але це має бути основна мета. І цей завод буде обслуговувати не лише місто, а й прилеглі райони і села», - зазначив Сергій Шеремета.Також він додав, що у Луцька єдиний тимчасовий вихід з ситуації – робити другу чергу полігону у Брищі.«Земельна ділянка у користуванні Департаменту ЖКГ до 2022 року є. Державний акт також. Зараз це єдиний варіант».

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