Лише сміттєпереробний завод зможе вирішити проблему з відходами у Луцьку, – еколог
Сьогодні, 08:19
Лише будівництво сміттєпереробного заводу дозволить уникнути сміттєвого колапсу у Луцьку.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Сергій Шеремета.
«Хочемо ми чи ні, але врятувати в майбутньому Луцьк від сміттєвої катастрофи здатне лише будівництво сучасного сміттєпереробного заводу. Європа пішла цим шляхом і нам нікуди не дітися. Звичайно, збудувати такий завод за один чи два роки навряд чи можливо. Але це має бути основна мета. І цей завод буде обслуговувати не лише місто, а й прилеглі райони і села», - зазначив Сергій Шеремета.
Також він додав, що у Луцька єдиний тимчасовий вихід з ситуації – робити другу чергу полігону у Брищі.
«Земельна ділянка у користуванні Департаменту ЖКГ до 2022 року є. Державний акт також. Зараз це єдиний варіант».
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Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Сергій Шеремета.
«Хочемо ми чи ні, але врятувати в майбутньому Луцьк від сміттєвої катастрофи здатне лише будівництво сучасного сміттєпереробного заводу. Європа пішла цим шляхом і нам нікуди не дітися. Звичайно, збудувати такий завод за один чи два роки навряд чи можливо. Але це має бути основна мета. І цей завод буде обслуговувати не лише місто, а й прилеглі райони і села», - зазначив Сергій Шеремета.
Також він додав, що у Луцька єдиний тимчасовий вихід з ситуації – робити другу чергу полігону у Брищі.
«Земельна ділянка у користуванні Департаменту ЖКГ до 2022 року є. Державний акт також. Зараз це єдиний варіант».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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