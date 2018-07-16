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Лише сміттєпереробний завод зможе вирішити проблему з відходами у Луцьку, – еколог

Лише сміттєпереробний завод зможе вирішити проблему з відходами у Луцьку, – еколог
Лише будівництво сміттєпереробного заводу дозволить уникнути сміттєвого колапсу у Луцьку.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Сергій Шеремета.

«Хочемо ми чи ні, але врятувати в майбутньому Луцьк від сміттєвої катастрофи здатне лише будівництво сучасного сміттєпереробного заводу. Європа пішла цим шляхом і нам нікуди не дітися. Звичайно, збудувати такий завод за один чи два роки навряд чи можливо. Але це має бути основна мета. І цей завод буде обслуговувати не лише місто, а й прилеглі райони і села», - зазначив Сергій Шеремета.
Також він додав, що у Луцька єдиний тимчасовий вихід з ситуації – робити другу чергу полігону у Брищі.

«Земельна ділянка у користуванні Департаменту ЖКГ до 2022 року є. Державний акт також. Зараз це єдиний варіант».

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Теги: сміттєпереробний завод, сміття, Брище, полігон
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