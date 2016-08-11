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Школяр з Волині буде навчатись у США. ФОТО

Школяр з Волині буде навчатись у США. ФОТО
Любомльчанин став фіналістом міжнародної програми лідерів і зможе навчатися безкоштовно у США.

Учень Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3, Артем Савка, став фіналістом Програми обміну майбутніх лідерів FLEX у 2019 році та отримав можливість безкоштовного навчання в США. Про це повідомляє Кордон.

Цьогоріч участь у Програмі взяли понад 10 тисяч учнів з усієї України. І лише 227 з них навчатимуться за океаном.

‌Здібного до вивчення іноземної мови учня помітила вчитель англійської мови Думалюк Анна Василівна. Вона запропонувала Артему спробувати свої сили у безкоштовній програмі обміну майбутніх лідерів, переможці якої отримують можливість навчатися і проживати упродовж року в Сполучених Штатах Америки.

“Це чудова можливість удосконалити свої знання і навички з англійської мови та отримати чудовий старт для майбутніх досягнень”, – пояснює педагог.

Над розвитком таланту Артема працювала ще і Лариса Костянтинівна Маслянка – викладач іноземної мови.

Класний керівник, Лукашук Наталія Миколаївна, зауважила, що ще змалку Артем вирізнявся з-поміж ровесників своєю кмітливістю та наполегливістю. Немалу роль у розвитку здібностей сина відіграли і батьки, які стимулювали потенціал дитини.

Класний керівник і вчителі пишаються таким досягненням свого учня і бажають йому стати тим лідером, який формуватиме думку більшості та впливатиме на процеси державотворення.

Школяр з Волині буде навчатись у США. ФОТО
Школяр з Волині буде навчатись у США. ФОТО
Школяр з Волині буде навчатись у США. ФОТО

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Теги: школа, США, програма, навчання, лідер
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