Школяр з Волині буде навчатись у США. ФОТО





Учень Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3, Артем Савка, став фіналістом Програми обміну майбутніх лідерів FLEX у 2019 році та отримав можливість безкоштовного навчання в США. Про це повідомляє



Цьогоріч участь у Програмі взяли понад 10 тисяч учнів з усієї України. І лише 227 з них навчатимуться за океаном.



‌Здібного до вивчення іноземної мови учня помітила вчитель англійської мови Думалюк Анна Василівна. Вона запропонувала Артему спробувати свої сили у безкоштовній програмі обміну майбутніх лідерів, переможці якої отримують можливість навчатися і проживати упродовж року в Сполучених Штатах Америки.



“Це чудова можливість удосконалити свої знання і навички з англійської мови та отримати чудовий старт для майбутніх досягнень”, – пояснює педагог.



Над розвитком таланту Артема працювала ще і Лариса Костянтинівна Маслянка – викладач іноземної мови.



Класний керівник, Лукашук Наталія Миколаївна, зауважила, що ще змалку Артем вирізнявся з-поміж ровесників своєю кмітливістю та наполегливістю. Немалу роль у розвитку здібностей сина відіграли і батьки, які стимулювали потенціал дитини.



Класний керівник і вчителі пишаються таким досягненням свого учня і бажають йому стати тим лідером, який формуватиме думку більшості та впливатиме на процеси державотворення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любомльчанин став фіналістом міжнародної програми лідерів і зможе навчатися безкоштовно у США.Учень Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3,, став фіналістом Програми обміну майбутніх лідерів FLEX у 2019 році та отримав можливість безкоштовного навчання в США. Про це повідомляє Кордон Цьогоріч участь у Програмі взяли понад 10 тисяч учнів з усієї України. І лише 227 з них навчатимуться за океаном.‌Здібного до вивчення іноземної мови учня помітила вчитель англійської мови. Вона запропонувала Артему спробувати свої сили у безкоштовній програмі обміну майбутніх лідерів, переможці якої отримують можливість навчатися і проживати упродовж року в Сполучених Штатах Америки.“Це чудова можливість удосконалити свої знання і навички з англійської мови та отримати чудовий старт для майбутніх досягнень”, – пояснює педагог.Над розвитком таланту Артема працювала ще і– викладач іноземної мови.Класний керівник, Лукашук Наталія Миколаївна, зауважила, що ще змалку Артем вирізнявся з-поміж ровесників своєю кмітливістю та наполегливістю. Немалу роль у розвитку здібностей сина відіграли і батьки, які стимулювали потенціал дитини.Класний керівник і вчителі пишаються таким досягненням свого учня і бажають йому стати тим лідером, який формуватиме думку більшості та впливатиме на процеси державотворення.

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