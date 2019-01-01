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Волиняни – переможці чемпіонату України з драгонботу

Волиняни – переможці чемпіонату України з драгонботу
Цими вихідними у м. Южне, Одеська область, відбувся відкритий чемпіонат Одеської області з веслування на човнах «Дракон» - «Кубок Чорного моря».

Ковельчани у складі команди «Західний Вітер» здобули абсолютну перемогу. Про це виданню КовельPost повідомив керівник ГО «Драгонбот Ковель» Дмитро Назарук.

Загалом на чемпіонаті було представлено 12 команд з одинадцяти міст. Команди боролися на дистанціях 1000 та 200 метрів, де спортсмени СК «Західний вітер» впевнено здобули 1 місце.

Здобутки наших веслувальників відзначені медалями та кубком, який їде на Ковельщину.

Волиняни – переможці чемпіонату України з драгонботу


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Теги: драгонбот, чемпіонат, кубок, перемога, Ковель
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