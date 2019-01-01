Волиняни – переможці чемпіонату України з драгонботу





Ковельчани у складі команди «Західний Вітер» здобули абсолютну перемогу. Про це виданню Дмитро Назарук.



Загалом на чемпіонаті було представлено 12 команд з одинадцяти міст. Команди боролися на дистанціях 1000 та 200 метрів, де спортсмени СК «Західний вітер» впевнено здобули 1 місце.



Здобутки наших веслувальників відзначені медалями та кубком, який їде на Ковельщину.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими вихідними у м. Южне, Одеська область, відбувся відкритий чемпіонат Одеської області з веслування на човнах «Дракон» - «Кубок Чорного моря».Ковельчани у складі команди «Західний Вітер» здобули абсолютну перемогу. Про це виданню КовельPost повідомив керівник ГО «Драгонбот Ковель»Загалом на чемпіонаті було представлено 12 команд з одинадцяти міст. Команди боролися на дистанціях 1000 та 200 метрів, де спортсмени СК «Західний вітер» впевнено здобули 1 місце.Здобутки наших веслувальників відзначені медалями та кубком, який їде на Ковельщину.

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