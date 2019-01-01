У селі під Луцьком місцеві жителі хочуть облаштувати рекреаційну зону. ВІДЕО





Згодом тут з’являться п’ять альтанок, декілька лавочок, велика парковка, волейбольне поле, а потім планують зробити і футбольне, - йдеться в сюжеті



Раніше сюди звозили сміття. А нині, завдяки небайдужим жителям громади, тут чисто. Вже з’явилася перша лавка.



У селі Гаразджа вже є подібна доріжка. Їх планують об’єднати.



На цій відстані кожні 50 метрів буде позначка з кілометражем. Так люди будуть знати скільки вони пройшли чи проїхали. Це вже давно практикують у країнах Європейського Союзу, – розповідає Володимир.



Роботи розпочнуть із прокладання дороги до лісу. Голова Підгайцівської ОТГ запевняє, що за два тижні тут зроблять 350 метрів щебеневої дороги шириною 3 метри. Це обійдеться у 200 тисяч гривень.



Місцеві жителі підтримують ініціативу та сподіваються, що роботи розпочнуться вже найближчим часом. А поки долучилися до толоки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Підгайцівської об’єднаної територіальної громади влаштували толоку, щоб підготувати територію в лісі до облаштування рекреаційної зони.Згодом тут з’являться п’ять альтанок, декілька лавочок, велика парковка, волейбольне поле, а потім планують зробити і футбольне, - йдеться в сюжеті 12 каналу Раніше сюди звозили сміття. А нині, завдяки небайдужим жителям громади, тут чисто. Вже з’явилася перша лавка.У селі Гаразджа вже є подібна доріжка. Їх планують об’єднати.На цій відстані кожні 50 метрів буде позначка з кілометражем. Так люди будуть знати скільки вони пройшли чи проїхали. Це вже давно практикують у країнах Європейського Союзу, – розповідає Володимир.Роботи розпочнуть із прокладання дороги до лісу. Голова Підгайцівської ОТГ запевняє, що за два тижні тут зроблять 350 метрів щебеневої дороги шириною 3 метри. Це обійдеться у 200 тисяч гривень.Місцеві жителі підтримують ініціативу та сподіваються, що роботи розпочнуться вже найближчим часом. А поки долучилися до толоки.

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