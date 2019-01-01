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У селі під Луцьком місцеві жителі хочуть облаштувати рекреаційну зону. ВІДЕО

У селі під Луцьком місцеві жителі хочуть облаштувати рекреаційну зону. ВІДЕО
Жителі Підгайцівської об’єднаної територіальної громади влаштували толоку, щоб підготувати територію в лісі до облаштування рекреаційної зони.

Згодом тут з’являться п’ять альтанок, декілька лавочок, велика парковка, волейбольне поле, а потім планують зробити і футбольне, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Раніше сюди звозили сміття. А нині, завдяки небайдужим жителям громади, тут чисто. Вже з’явилася перша лавка.

У селі Гаразджа вже є подібна доріжка. Їх планують об’єднати.

На цій відстані кожні 50 метрів буде позначка з кілометражем. Так люди будуть знати скільки вони пройшли чи проїхали. Це вже давно практикують у країнах Європейського Союзу, – розповідає Володимир.

Роботи розпочнуть із прокладання дороги до лісу. Голова Підгайцівської ОТГ запевняє, що за два тижні тут зроблять 350 метрів щебеневої дороги шириною 3 метри. Це обійдеться у 200 тисяч гривень.

Місцеві жителі підтримують ініціативу та сподіваються, що роботи розпочнуться вже найближчим часом. А поки долучилися до толоки.


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Теги: толока, Струмівка, Гаразджа, рекреаційна зона
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