В Одеській області чоловік загинув внаслідок падіння з атракціону





У Нацполіції заявили, що, попередньо, причиною події стала несправність фіксуючого кріплення атракціону - пишуть



Відкрито кримінальне провадження за ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).



Також з’ясували, що атракціон ввели в експлуатацію без повного пакету дозволів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Білгород-Дністровський (Одеська область) під час підйому атракціону з крісла випав 41-річний чоловік. Внаслідок падіння він загинув.У Нацполіції заявили, що, попередньо, причиною події стала несправність фіксуючого кріплення атракціону - пишуть Факти Відкрито кримінальне провадження за ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).Також з’ясували, що атракціон ввели в експлуатацію без повного пакету дозволів.

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