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В Одеській області чоловік загинув внаслідок падіння з атракціону

В Одеській області чоловік загинув внаслідок падіння з атракціону
У місті Білгород-Дністровський (Одеська область) під час підйому атракціону з крісла випав 41-річний чоловік. Внаслідок падіння він загинув.

У Нацполіції заявили, що, попередньо, причиною події стала несправність фіксуючого кріплення атракціону - пишуть Факти.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Також з’ясували, що атракціон ввели в експлуатацію без повного пакету дозволів.

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Теги: атракціон, Одеса, падіння, смерть
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