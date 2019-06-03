В Одеській області чоловік загинув внаслідок падіння з атракціону
Сьогодні, 04:18
У місті Білгород-Дністровський (Одеська область) під час підйому атракціону з крісла випав 41-річний чоловік. Внаслідок падіння він загинув.
У Нацполіції заявили, що, попередньо, причиною події стала несправність фіксуючого кріплення атракціону - пишуть Факти.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).
Також з’ясували, що атракціон ввели в експлуатацію без повного пакету дозволів.
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У Нацполіції заявили, що, попередньо, причиною події стала несправність фіксуючого кріплення атракціону - пишуть Факти.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).
Також з’ясували, що атракціон ввели в експлуатацію без повного пакету дозволів.
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