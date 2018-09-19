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Просять облаштувати сквер поблизу луцького заводу. ФОТО

Просять облаштувати сквер поблизу луцького заводу. ФОТО
У Луцьку просять облаштувати сквер.

Відповідну петицію зареєструвала Ірина Мельникова.

Лучанка зазначає, що на території заводу «Луцькпластмас» є чудова зелена територія з асфальтованими доріжками, травою та гарними зеленими насадженнями.

«Було б чудово облаштувати там сквер для відпочинку мешканців прилеглих будинків та працівників вищевказаних підприємств. Тим більше, що в районі вулиці Рівненської,балки та проспекту Відродження немає парків, скверів для відпочинку. Декілька лавочок, смітники та освітлення - цього буде достатньо», – йдеться у дописі.

Жінка додала, що задля зменшення навантаження на міський бюджет можна залучити до співфінансування підприємства, що розташовані поблизу.
Просять облаштувати сквер поблизу луцького заводу. ФОТО

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Теги: сквер, Луцьк
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