4 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто працювати у полі

4 червня 2019 року відзначають день Василіска або Солов'їний день. Цього дня вшановується мученик Василіска, який постраждав за віру в Христа, адже не побажав принести жертву язичницьким богам.Іменини сьогодні святкують: Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Софія, Фаддей, Федір,- пише 24 канал.– Якщо у цей день з'явиться велика кількість павуків – зберете хороший урожай огірків.– Сильна роса вранці 4 червня – чекайте багатого врожаю.– Часті тумани – чекайте грибного літа.– Вночі 4 червня соловей заспівав – прикмета того, що погода буде гарною, без дощів.1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.1. Цього дня не рекомендується сіяти щось у полі. 4 червня не варто працювати у полі, "щоб поля не засмітилися, волошки не вродили".2. Уникайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.