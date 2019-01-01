4 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто працювати у полі
Сьогодні, 09:14
4 червня 2019 року відзначають день Василіска або Солов'їний день. Цього дня вшановується мученик Василіска, який постраждав за віру в Христа, адже не побажав принести жертву язичницьким богам.
Іменини сьогодні святкують: Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Софія, Фаддей, Федір,- пише 24 канал.
Народні прикмети на 4 червня
– Якщо у цей день з'явиться велика кількість павуків – зберете хороший урожай огірків.
– Сильна роса вранці 4 червня – чекайте багатого врожаю.
– Часті тумани – чекайте грибного літа.
– Вночі 4 червня соловей заспівав – прикмета того, що погода буде гарною, без дощів.
Що можна робити 4 червня
1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.
Що не можна робити 4 червня
1. Цього дня не рекомендується сіяти щось у полі. 4 червня не варто працювати у полі, "щоб поля не засмітилися, волошки не вродили".
2. Уникайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
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Іменини сьогодні святкують: Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Софія, Фаддей, Федір,- пише 24 канал.
Народні прикмети на 4 червня
– Якщо у цей день з'явиться велика кількість павуків – зберете хороший урожай огірків.
– Сильна роса вранці 4 червня – чекайте багатого врожаю.
– Часті тумани – чекайте грибного літа.
– Вночі 4 червня соловей заспівав – прикмета того, що погода буде гарною, без дощів.
Що можна робити 4 червня
1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.
Що не можна робити 4 червня
1. Цього дня не рекомендується сіяти щось у полі. 4 червня не варто працювати у полі, "щоб поля не засмітилися, волошки не вродили".
2. Уникайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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