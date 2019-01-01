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4 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто працювати у полі

4 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто працювати у полі
4 червня 2019 року відзначають день Василіска або Солов'їний день. Цього дня вшановується мученик Василіска, який постраждав за віру в Христа, адже не побажав принести жертву язичницьким богам.

Іменини сьогодні святкують: Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Софія, Фаддей, Федір,- пише 24 канал.

Народні прикмети на 4 червня

– Якщо у цей день з'явиться велика кількість павуків – зберете хороший урожай огірків.

– Сильна роса вранці 4 червня – чекайте багатого врожаю.

– Часті тумани – чекайте грибного літа.

– Вночі 4 червня соловей заспівав – прикмета того, що погода буде гарною, без дощів.

Що можна робити 4 червня

1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.

Що не можна робити 4 червня

1. Цього дня не рекомендується сіяти щось у полі. 4 червня не варто працювати у полі, "щоб поля не засмітилися, волошки не вродили".

2. Уникайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.


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Теги: 4 червня, традиції, свято
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